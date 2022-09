Video/ Sg City Nova Mantova (4-2) gol ed highlights: pioggia di emozioni!

Buona la prima per gli esordienti che, nel video di Sg City Nova Mantova, vincono e regalano emozioni ai propri tifosi con il risultato di 4-2. Dopo un primo momento di assedio Mantova, sono i padroni di casa a sbloccarla con il gol dal dischetto di Morosini che fa 1-0. Raddoppio che arriva poco dopo con il gol di Cogliati dopo appena 3 minuti di distanza dal primo gol. Fine primo tempo che termina con il gol nel finale del Mantova con Mensah che riapre la partita. Un gol che appare come una doccia freddissima per il Sg City Nova che stava giocando benissimo e si è vista raggiungere dal gol nel finale.

Diretta/ Gubbio Montevarchi streaming video tv: umbri alla verifica (Serie C)

Secondo tempo che ricomincia proprio come era terminato il primo tempo, ovvero con il gol degli ospiti. Non Mensah, questa volta la gioia del gol è per Pierobon che ristabilisce la parità. Parità che dura solamente per 18 minuti perché il gol del nuovo vantaggio viene realizzato al minuto 65 da Morosini per la sua doppietta personale. Chiude la partita, e vince per la prima volta nella sua storia in Serie C, il Sg City Nova con la rete di Anastasia, autore di una partita super quest’oggi. Vola prima in classifica, a quota 3 punti, la ‘cenerentola‘ di questo campionato che ben impressiona alla sua prima apparizione, siglando ben 4 gol ad una corazzata come il Mantova.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi B, C (1^ giornata)

VIDEO SG CITY NOVA MANTOVA (4-2): IL TABELLINO

MARCATORI: 21′ pt Rig. T. Morosini (S), 24′ pt P. Cogliati (S), 41′ pt D. Mensah (M), 2′ st C. Pierobon (M), 20′ st T. Morosini (S), 34′ st E. Anastasia (S)

SANGIULIANO CITY (4-3-3): A. Sposito, S. Zanon, M. Bruzzone, A. Serbouti, D. Zugaro de Matteis (37′ st), A. Pedone (37′ st), L. Guidetti (47′ st), T. Morosini, E. Anastasia (↓ 47′ st), P. Cogliati, F. Qeros (29′ st)

A disposizione: G. Cervellera, F. D’Alterio, R. Ippolito, S. Guerrini, L. Miracoli, P. Marchi, A. De Respinis, M. Fall (29′ st), A. Metlika (47′ st), P. Fusi (37′ st), F. Baggi (37′ st), M. Pascali (47′ st)

All: Ciceri Andrea

Diretta/ Cesena Carrarese streaming video tv: ripartenza romagnola (Serie C)

MANTOVA (4-3-3): N. Chiorra, M. Pinton (35′ st), E. Matteucci, L. Iotti, A. Ceresoli (41′ st), M. Gerbaudo, A. De Francesco, C. Pierobon, D. Mensah (21′ st), G. Monachello, A. Procaccio (35′ st)

A disposizione: M. Malaguti, R. Tosi, L. Paudice (41′ st), A. Ingegneri, Y. Ejjaki, M. Cozzari, M. Fontana (35′ st), P. Messori, V. Silvestro (35′ st), L. Faina, P. Yeboah Ankrah (21′ st)

All: Corrent Nicola

AMMONITI: L. Guidetti (S), P. Cogliati (S), F. Qeros (S), G. Monachello (M)

VIDEO SG CITY NOVA MANTOVA (4-2): GOL ED HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA