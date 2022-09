Video/ SG City Nova Pordenone (0-1) gol e highlights: Pinato vale 3 punti (Serie C)

VIDEO SG CITY NOVA PORDENONE (0-1): LA DECIDE PINATO

È finita 0 a 1 la gara tra SG City Nova e Pordenone. La gara di Serie C, valida per la quarta giornata di Serie C girone A, ha offerto buone occasioni fin dai primi minuti, quando la squadra di casa è partita forte colpendo subito una traversa con Morosini, al quale ha risposto Zammarini dopo appena due minuti. Al 17′ ancora i padroni di casa pericolosi con Pedone che però non ha preso bene le misure, sparando sopra la traversa. Al 27′ gol annullato al Pordenone: conclusione di Burrai dalla distanza respinta da D’Alterio. Sul pallone è arrivato Biondi per metterla in rete, ma era in posizione di fuorigioco.

Diretta/ Udinese Inter streaming video tv: spuntano tanti pareggi nei precedenti

SG CITY NOVA PORDENONE: IL GOL DOPO VARIE OCCASIONI

La gara tra Sg City Nova e Pordenone, andata in scena allo stadio Ferruccio di Foligno, è stata decisa dalla rete nel secondo tempo siglata da Pinato. Meglio, nel secondo tempo, gli ospiti, in grado di trovare la via del vantaggio con un’invenzione di Piscopo che dal limite dell’area ha trovato il perfetto inserimento di Pinato, che ad incrociare ha battuto il portiere avversario. Dopo il vantaggio ancora la squadra di Di Carlo con Candellone e poi Palombi a rendersi pericolosi. Il gol del raddoppio non è arrivato ma i 3 punti sì: finisce 0 a 1 e la vittoria vale la vetta in solitaria.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Quote, attacco spuntato per i rossoneri

VIDEO SG CITY NOVA PORDENONE (0-1): IL TABELLINO

SANGIULIANO-PORDENONE 0-1

Marcatori: 63′ st Pinato

SANGIULIANO (3-5-2): D’Alterio; Serbouti, Alcibiade, Bruzzone; Zanon, Morosini, Guidetti (35′ st Qeros), Pedone (15′ st Fusi), Fall (15′ st Miracoli); Anastasia, Cogliati (45′ st De Respinis). A disp.: Sposito, Cervellera, Ippolito, Guerrini, Marchi, Casali, Zugaro, Metlika, Baggi, Pascali. All. Ciceri.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Biondi (1′ st Pinato), Pirrello, Ajeti, Benedetti; Torrasi, Burrai, Zammarini; Deli (1′ st Piscopo); Dubickas (33′ st Negro), Candellone (40′ st Palombi). A disp.: Martinez, Turchetto, Andreoni, Giorico, Magnaghi, Maset, La Rosa, Ingrosso. All. Mezzanotti.

Diretta MotoGp/ Gp Aragona live video streaming: Nakagami il più veloce nel warm-up

ARBITRO: Angelucci di Foligno, assistenti D’Angelo di Perugia e Spataru di Siena. Quarto ufficiale Mbei di Cuneo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SG CITY NOVA PORDENONE 0-1











© RIPRODUZIONE RISERVATA