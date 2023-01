Video/ SG City Nova Renate (2-2): gol e highlights, pareggio con show! (Serie C)

VIDEO SG CITY NOVA RENATE (2-2): PAREGGIO RICCO DI EMOZIONI

Presentiamo il video di SG City Nova Renate, partita giocata per la 21^ giornata nel girone A di Serie C. Allo Stadio Ferruccio le squadre di Sangiuliano City Nova e Renate si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Ciceri si affacciano pericolosamente in zona offensiva al 10′ quando Miracoli non approfitta del pallone deviato sui suoi piedi dal portiere Drago, fortunato nel deviare il cross di Fusi non in maniera letale.

I minuti del primo tempo di SG City Nova Renate scorrono sul cronometro e, dopo il palo colto dai nerazzurri con Ghezzi al 30′, i gialloverdi riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Fusi, autore di un pallonetto sul pallone rubato a Nelli. Il raddoppio arriva già al 38′ per merito di Miracoli, capitalizzando l’assist offertogli da Fall. Si va negli spogliatoi con un SG City Nova che appare poter gestire agilmente la partita, ma così non sarà.

VIDEO SG CITY NOVA RENATE: IL SECONDO TEMPO

Eccoci al secondo tempo nel video di SG City Nova Renate. Il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed il solito Fusi manca la doppietta al 47′ mettendo i brividi alla retroguardia avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro l’autogol di Morosini permette alle Pantere di riaprire la gara al 61′ e ci pensa Squizzato a comletare la rimonta in maniera definitiva al 74′, la partita dunque termina in parità.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemelli, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Bruzzone, Miracoli, Metlika e Zanon da un lato, Squizzato dall’altro. Il punto conquistato in questo ventunesimo turno di campionato permette al Sangiuliano City Nova di salire a quota 24 ed al Renate di portarsi a 34 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO SG CITY NOVA RENATE: IL TABELLINO

SG City Nova-Renate 2 a 2 (p.t. 2-0)

Reti: 33′ Fusi(S); 38′ Miracoli(S); 61′ AUTO Morosini(R); 74′ Squizzato(R).

SAN GIULIANO CITY (4-3-3) – D’Alterio; Zanon, Bruzzone, Alcibiade, Salzano; Fusi, Metlika; Morosini; Anastasia, Miracoli, Fall. A disposizione: Cervellera, Serbouti, Pedone, Cogliati, Saggionetto, Casali, Floriano, Deiana, Zugaro De Matteis, Barotac, Baggi, Guerrini, Pascali, Qeros. Allenatore: Andrea Ciceri.

RENATE (4-3-3) – Drago; Anghileri, Silva, Angeli, Possenti; Nelli, Baldassin, Marano; Ghezzi, Sorrentino, Morachioli. A disposizione: Furlanetto, Maccario, Ermacora, Colombini, Squizzato, Larotonda, Esposito, Simonetti, Nepi, Bertini. Allenatore: Andrea Dossena.

Arbitro: Enrico Gemelli (sezione di Messina).

Ammoniti: 11′ Bruzzone(S); 16′ Miracoli(S); 69′ Metlika(S); 84′ Zanon(S); 90’+2′ Squizzato(R).

