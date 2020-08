Video/ Shakhtar Basilea (4-1): highlights e gol. Castro in semifinale (Europa League)

Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen lo Shakhtar Donetsk supera il Basilea con un netto 4 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono senza dubbio gli ucraini allenati dal tecnico Luis Castro a partire meglio riuscendo a prendere subito in mano le redini del match quando Junior Moraes supera il portiere avversario con un bel colpo di testa su calcio d’angolo, capitalizzando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Marlos al 2′. Gli svizzeri guidati da mister Koller non rimangono a guardare e tentanto di reagire tramite le gocate di Arthur, la cui deviazione aerea manca di poco lo specchio della porta al 4′. Nemmeno il suo collega Pululu, autore di una bella azione personale, riesce a combinare qualcosa di meglio sparando a lato per un soffio al 13′ e gli arancioneri tornano a macinare gioco prima con la chance fallita dal solito Junior Moraes al 20′ e raddoppiando poi al 22′ per merito di Taison, con l’aiuto di un tocco sfortunato da parte di un difensore svizzero. Dopo le due reti messe a segno da Junior Moraes in apertura e poi da Taison più tardi, è di nuovo proprio quest’ultimo a sfiorare addirittura il tris per gli ucraini di mister Luis Castro già intorno alla mezz’ora, impegnando Nikolic in una parata non semplicissima. Gli svizzeri del tecnico Koller continuano a mostrare di avere qualche problema nel tentare quantomeno di accorciare le distanze ed è infatti l’ottimo Marlos a mancare un’altra buona opportunità al 38′, forzando il portiere ad un’altra deviazione in calcio d’angolo, mentre il suo compagno Marcos Antonio centra soltanto la traversa al 40′. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, la partita pare vivere un andamento meno intenso rispetto al ritmo ammirato nel corso della frazione precedente. Il tecnico degli svizzeri Koller si trova costretto ad effettuare un cambio in maniera prematura rimpiazzando Taulant Xhaka con Yannick Marchand intorno al 60′ a causa di un infortunio ed i calciatori rossoblu protestano in maniera veemente al 63′ quando il direttore di gara, dopo aver anche consultato il VAR, decide di non assegnare loro un presunto calcio di rigore, finendo anzi con il rimediare un cartellino giallo nei confronti di Arthur per aver contestato la decisione dell’arbitro. E’ Alan Patrick a trasformare il calcio di rigore che vale il tris al 75′ e nell’ultima parte della gara è Dodo, con il supporto del neo entrato Tete, a calare il poker prima che Van Wolfswinckel vada a segno nel recupero al 90’+2′, su assist di Campo, nel disperato tentativo di salvare l’onore della sua squadra. Il successo ottenuto permette allo Shakhtar Donetsk di conquistare la semifinale di Europa League mentre il Basilea viene eliminato dalla competizione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo Shakhtar abbia guadagnato in maniera più che meritata questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 55%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 469 su 527 contro 338 su 396. In fase offensiva gli arancioneri si sono poi distinti in modo particolare tramite il 15 a 12 nelle conclusioni totali, delle quali 8 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, e senza nemmeno dimenticare il 97 pari negli attacchi, di cui addirittura 44 a 46 per gli svizzeri se si conteggiano quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Basilea è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 17 a 11 nel computo dei falli e l’arbitro inglese M. Oliver ha estratto il cartellino giallo pe quattro volte ammonendo rispettivamente Alan Patrick e Bondar da un lato, Frei ed Arthur dall’altro.

IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk-Basilea 4 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 3′ Junior Moraes(S); 22′ Taison(S); 75’RIG. Alan Patrick(S); 88′ Dodo(S); 92′ Van Wolfswinkel(B).

Assist: 3′, 22′ Marlos(S); 88′ Tete(S); 92′ Campo(B).

SHAKHTAR (4-2-3-1) – Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio(85′ Maycon), Stapanenko; Marlos(72′ Solomon), Alan Patrick(78′ Kovalenko), Taison(85′ Tete); Junior Moraes(85′ Fernando). All.: Luis Castro.

BASILEA (4-2-3-1) – Nikolic; Widmer, Van der Werff(73′ Ramires), Alderete, Petretta; Frei, Xhaka(60′ Marchand); Stocker(73′ Van Wolfswinkel), Campo, Pululu; Arthur Cabral(73′ Ademi). All.: Koller.

Arbitro: M. Oliver (Inghilterra).

Ammoniti: 26′ Frei(B); 53′ Alan Patrick(S); 64′ Arthur(B); 87′ Bondar(S).

