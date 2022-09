Video/ Shakhtar Celtic (1-1) gol e highligts: un punto d’oro per gli ucraini

VIDEO SHAKHTAR CELTIC (1-1): PUNTO BUONO PER GLI UCRAINI

Shakhtar Donetsk Celtic con i bianco verdi subito al comando per 1-0 grazie all’autogoal di Bondarenko. La rete è stata propiziata dal tiro di Furuhashi, poi deviato dal centrocampista avversario. Il Celtic ha iniziato la gara in maniera molto attendista mettendo un pullman davanti alla porta, per poi ripartire in contropiede sfruttando gli spazi. Sono infatti giganteschi i vuoti lasciati dalla squadra ucraina, che a furia di pressare a metà campo si prende fin troppi rischi.

Diretta/ Fidelis Andria Audace Cerignola (risultato finale 1-2): Orfei non basta

Poi gli scozzesi si sono fatti fregare una decina di minuti dopo il primo goal con un insaccata di Mudrik che viene pescato da un cross sulla destra. Facile poi spingerla in porta. Il Celtic ha pagato cara la prima disattenzione della partita e visto che tutta la loro gara, è stata improntata sulla difesa il mister non può essere contento e dovrà dare una svegliata ai suoi visto che questa è una delle poche partite agevoli del girone.I padroni di casa addormentano la gara volendo prendere un preziosissimo punto che alla fine del girone potrebbe rivelarsi fondamentale per passare in Europa League. Infatti questo potremmo definirlo uno scontro diretto tra due squadre modeste che possono puntare a questo obiettivo.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: Catanzaro e Crotone prime nel girone C!

VIDEO SHAKHTAR CELTIC, IL SECONDO TEMPO

Il Celtic invece ha provato fino all’ultimo a portare a casa il risultato che invece gli avrebbe permesso di mettere almeno al sicuro la qualificazione alla fase ad eliminazione dell’Europa League. Maeda è quello che ci ha provato di più ma come tutta la squadra ha sprecato troppo, e alla fine il risultato maturato è più che giusto.

Al 64′ O’Riley tira e trova una grande parata di Trubin, poco dopo il neo-entrato Turnbull fa partire un missile che finisce di poco alto. Al 73′ è ancora Celtic con Jota che tira ma un difensore salva sulla linea la sua conclusione. Al 79′ Mudryk cerca i compagni con un cross da punizione ma la palla termina oltre il fondo. Sei minuti dopo c’è una grande occasione per il Celtic! Taylor lancia Giakoumakis che al tu per tu col portiere manda di pochissimo al lato. All 89′ Maeda ci prova manda la sfera fuori di poco!

DIRETTA/ Lucchese Pontedera (risultato finale 1-1): Nicastro risponde a Tiritiello!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SHAKHTAR CELTIC (1-1) GOL E HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA