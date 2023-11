Video/ Shakhtar Donetsk Barcellona (1-0) gol e highlights: Sikan decide il match (Champions, 7 novermbe 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SHAKHTAR DONETSK: LA SINTESI

Al Volksparkstadion di Amburgo lo Shakhtar Donetsk supera il Barcellona per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Xavi partono in maniera arrembante affacciandosi in zona offensiva verso il 10′ con una conclusione di Gundogan terminata alta sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Pusic crescono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 40′ grazie alla rete messa a segno da Sikan, capitalizzando di testa l’assist offertogli dal suo compagno Gocholeishvili.

Nel secondo tempo , i blaugrana ricominciano con lo spirito giusto e vanno a caccia dell’eventuale gol del pareggio sparando alto con Ferran Torres al 47′, oltre a mancare il bersaglio di un soffio con Raphinha al 51′ ma senza prima aver rischiato sullo spunto di Gocholeishvili per gli arancioneri al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ucraini si vedono annullare un gol per fuorigioco a Newerton all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro bosniaco Irfan Peljto ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Newerton da un lato, Araujo dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quarto turno della competizione continentale permettono allo Shakhtar Donetsk di salire a quota 6 nella classifica del girone H della Champions League mentre il Barcellona non si muove, rimanendo fermo a 9 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SHAKHTAR DONETSK: IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk-Barcellona 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 40′ Sikan(S).

Assist: 40′ Gocholeishvili(S).

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3) – Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyy, Matviyenko; Kryskiv, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton. Allenatore: Pusic.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Alonso; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Torres. Allenatore: Xavi.

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia-Erzegovina).

Ammoniti: 45’+2′ Araujo(B); 90’+7′ Newerton(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SHAKHTAR DONETSK













