Video/ Shakhtar Inter (0-0): gli highlights. Pari amaro per Inzaghi

VIDEO SHAKHTAR DONETSK-INTER (0-0) : LA SINTESI

All’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev le formazioni di Shakhtar Donetsk ed Inter si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo le due compagini giocano su ritmi abbastanza sostenuti in cerca del varco giusto per colpire ed al 6′ sono i padroni di casa allenati da mister De Zerbi ad andare alla conclusione con Solomon, senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta avversaria. Gli ospiti guidati dal tecnico Inzaghi si affacciano invece in avanti quando Dumfries si inserisce in area e serve Dzeko che però non riesce a mandare la sfera oltre la difesa arancionera. Gli ucraini sono poi costretti a rimpiazzare prematuramente Traore a causa di un brutto infortunio accaduto in uno scontro di gioco fortuito con Dumfries, venendo quindi rimpiazzato già all’11’ da Tete.

Probabili formazioni Lazio Lokomotiv Mosca/ Diretta tv, ancora turnover per Sarri

I minuti scorrono sul cronometro e l’Inter centra la traversa con un tiro sfortunato di Barella al 15′ mentre lo Shakhtar replica subito al 16′ con Alan Patrick, trovando la risposta di Handanovic fra i pali. La squadra ucraina ci crede e manca una doppia occasione con lo stesso Alan Patrick e Tete al 19′ e Dodo viene poi rimproverato dall’arbitro al 28′ quando si butta a terra su un contatto non falloso in area interista con Di Marco. Gli italiani si rammaricano per le chances fallite da Lautaro Martinez, impreciso al 21′ ed al 29′ prima che Pedrinho sul fronte opposto spari alto sopra la traversa al 30′. Nel finale della prima frazione di gioco è il bosniaco Dzeko a sciupare clamorosamente un’opportunità mandando la palla in curva da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 34′.

Probabili formazioni Juventus Chelsea/ Quote. Tuchel punta ancora su Mendy tra i pali

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i nerazzurri si salvano per merito di Škriniar, decisivo nell’intercettare lo spunto di Pedrinho lanciato da Dodo al 49′. Il tempo passa ed il risultato rimane invariato nonostante l’occasione abbastanza clamorosa fallita da Lautaro Martinez, incapace di approfittare di un’incertezza dello Shakhtar in fase di rinvio al 67′.

Gli uomini di De Zerbi lo fanno poi disperare quando Dodo calcia sopra la traversa al 68′. Nell’ultima parte dell’incontro Pyatov compie un paio di miracoli su Correa all’86’ e De Vrij sul calcio d’angolo conseguente all’87’. Il punto conquistato in questo seconda giornata permette sia allo Shakhtar che all’Inter di salire a quota 1 nella classifica del girone D della Serie C.

Pronostico Juventus Chelsea/ Tricella: “Chiesa sarà fondamentale” (esclusiva)

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il pareggio sia stato sostanzialmente un risultato corretto nonostante il possesso palla finale favorevole allo Shakhtar con il 60%, dato questo supportato pure da un numero superiore di passaggi completati, ovvero 580 su 641 contro 291 su 342. In fase offensiva gli arancioneri hanno collezionato più tiri, 12 a 11, ma i nerazzurri chiudono avanti in quanto a conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 2 a 1, così come per gli attacchi: gli uomini di mister Inzaghi hanno fatto registrare il 45 a 38 negli attacchi pericolosi a fronte del 116 ad 83 complessivo per gli ucraini. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Inter è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 18 a 17 nel computo dei falli e l’arbitro rumeno Istvan Kovacs ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente De Zerbi da un lato e Dumfries dall’altro.

IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk-Inter 0 a 0

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1) – Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko; Pedrinho, Maycon, A. Patrick(85′ Marlos), Solomon; L. Traoré(11′ Tete). Allenatore: De Zerbi.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic(55′ Calhanoglu), Vecino(82′ Gagliardini), Dimarco(82′ Perisic); Dzeko(55′ Correa), L. Martinez(72′ Sanchez). Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Ammoniti: 64′ De Zerbi(S); 81′ Dumfries(I).

CLICCA QUI PER IL VIDEO SHAKHTAR INTER, da sky

LEGGI ANCHE:

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA