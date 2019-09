Video/ Shakhtar Manchester City (0-3): highlights e gol. Vittoria facile per Pep!

Esordio soft per la squadra di Guardiola nella prima giornata della fase a gironi della Champions league: come si vede nel video di Shakhtar Manchester City, i citizens vincono agilmente in trasferta col risultato di 3-0. E’ quindi un ottimo riscatto per la formazione inglese, per cui le cose in campionato non stanno andando nel migliore dei modi: la squadra di Guardiola domina con serenità l’intero incontro, lasciando ben poco spazio ai turchi, mai veramente in partita. Nonostante un grave deficit in panchina (l’infermeria è piena) il Manchester City è riuscito comunque a mettere in campo una prestazione di sostanza, sia nel primo che nel secondo tempo, dove però lo Shakhtar si è esposto maggiormente. Pure nella ripresa, lo specchio inglese è rimasto intonso e quasi mai veramente sotto mira: non così quello turco che dopo essere stato infranto nel primo tempo dai gol di Mahrez e Gundogan (rispettivamente al 24’ e al 38’), ha pure registrato la rete dio Gabriel Jesus al 76 nel secondo tempo, a sigillo del trionfo dei citizens.

IL TABELLINO

SHAKHTAR MANCHESTER CITY 0-3 (0-2 pt)

Gol: 25’ Mahrez, 38’ Gundogan, 76’ G. Jesus

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov 5,5; Bolbat 5, Krivtsov 4, Matviyenko 4,5, Ismaily 5; Alan Patrick 5,5 (dal 74’ Marcos Antonio s.v.), Stepanenko 5,5; Marlos 6, Taison 6, Solomon 5 (dal 46’ Konoplyanka 5); J. Moraes 5,5 (dal 77’ Dentinho s.v.). All. Luis Castro 5

MAN CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 6 (dall’80’ Cancelo s.v.), Fernandinho 6,5, Otamendi 6, Zinchenko 6,5; Gundogan 7, Rodri 6 (dall’83’ Mendy s.v.), De Bruyne 6,5 (dal 77’ B. Silva s.v.); Mahrez 7, G. Jesus 6,5, Sterling 6. All. Guardiola 6,5

Arbitro: Soares Dias A. (Portogallo)

Assist: Mahrez, Gundogan, De Bruyne

Ammoniti: Rodri (M)

