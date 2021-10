Video/ Shakhtar Real Madrid (0-5): highlights e gol. Benzema firma la manita!

Il Real Madrid vince 0-5 a Kiev contro lo Shakthar Donetsk di De Zerbi. Serve un autogol per sbloccare il match nel primo tempo: sfortunato intervento in area di rigore di Kryvtsov. Nella ripresa Vinicius jr. sfodera una doppietta, Rodrygo trova il poker e Benzema chiude i conti. Una vittoria larga e meritata per gli uomini di Ancelotti che tornano in vetta al girone D agganciando lo Sheriff. Nel prossimo turno di Champions League ci sarà la rivincita al Bernabeu.

Diretta Zenit Juventus Primavera/ Streaming video tv: sarà conferma? (Youth League)

SINTESI PRIMO TEMPO

Shakhtar in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Trubin, in difesa Dodò, Marlon, Kryvtsov e Ismaily. In mediana Maycon e Alan Patrick mentre in zona offensiva troviano Tete, Pedrinho e Solomon in supporto di Fernando, boa d’attacco. Il Real risponde con il 4-3-3. Courtois in porta, Vázquez, Militão, Alaba e Mendy in difesa. A centrocampo Toni Kroos, Casemiro e Modric mentre in attacco ci sono Rodrygo, Benzema e Vinícius Jr. Si parte forte. La prima occasione della partita è per Karim Benzema, pallone di Vinicius Jr per il francese che dal limite dell’area di rigore fa partire il mancino che termina di poco a lato. Altra occasione per il Real Madrid con la soluzione dalla distanza di Toni Kroos che viene respinta in tuffo da Trubin. Ancora un brivido per la formazione di De Zerbi, conclusione di Vinicius Junior che non viene respinta benissimo da Trubin e per sua fortuna non ci sono avversari pronti al tap in. Prova il guizzo Fernando, l’attaccante dello Shakhtar però viene fermato dall’intervento di Eder Militao. Brivido ancora per il Real Madrid, Tete si allarga a destra e mette in mezzo con il traversone che diventa quasi un tiro. Pallone che termina di poco alto sopra la traversa. Al 15esimo, tentativo di conclusione a giro da parte di Vinicius Jr: il destro del brasiliano termina però alto rispetto alla porta difesa da Trubin. Real Madrid in pressione offensiva che però non trova spazio per affondare il colpo.

Probabili formazioni Zenit Juventus/ Quote, Allegri conferma Kean insieme a Morata?

Al 23esimo Mendy si rivela prezioso: il terzino del Real Madrid salva un gol praticamente già fatto da Tete dopo il traversone basso di Ismaily. Un intervento che vale praticamente un gol. Riecco Kroos alla mezzora. Altra conclusione dalla distanza da parte del Real Madrid, ci riprova il tedesco ma trova la deviazione di Trubin non molto però sicuro nell’intervento. Ci riprova, sempre dalla distanza, il Real Madrid ancora una volta. Tentativo con il mancino a giro da parte di Karim Benzema e sfera che termina alta sopra la traversa. Kroos riesce a salvare nuovamente tutto per il Real Madrid, pallone messo in mezzo da Solomon per Fernando che sul dischetto del rigore viene fermato dall’intervento del tedesco. Il risultato si sblocca al 39esimo con l’autogol di Kryvtsov. Traversone di Lucas Vazquez per Benzema al limite dell’area di rigore, il capitano di casa prova ad anticipare il francese ma alza un pallonetto che beffa il proprio portiere. Prova a infierire la squadra di Ancelotti. La conclusione a giro di Vinicius Jr viene deviata in corner dalla difesa dello Shakhtar. A un passo dal raddoppio il Real Madrid al 42esimo: grande conclusione dal limite dell’area di rigore di Karim Benzema che colpisce benissimo ma trova la respinta di Trubin.

Probabili formazioni Manchester United Atalanta/ Quote, Duvan Zapata torna titolare

SINTESI SECONDO TEMPO

De Zerbi effettua una doppia sostituzione durante l’intervallo: rimangono negli spogliatoi Tetè e Solomon, fanno il loro ingresso in campo Marlos e Marcos Antonio. Entra e si prende subito il cartellino giallo Marcos Antonio, il centrocampista brasiliano ha colpito con un pestone il connazionale Casemiro che rimane anche dolorante a terra. Nessun problema per il centrocampista di Ancelotti. Al 49esimo i blancos trovano il raddoppio. Nasce tutto da un erroraccio di Dodò su rimessa laterale, pallone servito a Benzema bravo ad anticipare l’immobile Kryvtsov poi pallone per Modric che imbuca di prima Vinicius jr. che batte Trubin con il tocco sotto. Primo gol in Champions che fa sei con i cinque fin qui realizzati in Liga. La prima grande occasione per lo Shakhtar arriva al 55esimo: grande giocata in area di rigore per Fernando che dribbla Casemiro e poi prova ad incrociare trovando la respinta di Courtois. C’è poco da fare però per la squadra di De Zerbi. Sul ribaltamento di fronte Vinicius jr. ne combina un’altra delle sue. Il brasiliano riceve al limite, salta mezza difesa dello Shakhtar e si presenta a tu per tu con Trubin battendolo con il mancino: 0-3. Tentativo dalla distanza da parte di Alan Patrick, il destro del centrocampista brasiliano viene però respinto da Eder Militao. Pure Pedrinho ci prova dalla distanza, poco dopo. Nulla di fatto.

Al 65esimo il poker è servito. Pallone di Benzema lungo la corsia mancina per Vinicius Jr che gira in area per Rodrygo che al volo con il mancino batte Trubin. Un’altro gol brasiliano per lo 0-4. Cambio per il Real Madrid, fuori Mendy ed in campo Marcelo. Partita in ghiaccio. Contrariato in panchina Roberto De Zerbi, sconfortato il tecnico dello Shakhtar Donetsk che ha visto i suoi affondare dopo un primo tempo giocato sicuramente a buoni livelli. Doppio cambio per gli orange: fuori Ismaily e Fernando, entrano in campo Korniienko e Mudryk. Ancelotti invece ne effettua tre contemporaneamente: fuori Rodrygo, Modric e Kroos, dentro Camavinga, Valverde e Asensio. Girandola di cambi, dentro Stepanenko al posto di Alan Patrick. Per le merengues dentro anche Jesus Vallejo al posto di Eder Militao. Benzema prova a penetrare in area di rigore ma viene bloccato da Dodò. Il francese vuole il gol e lo trova in pieno recupero. Pallone messo in mezzo da Asensio per l’ex Lione che solo davanti a Trubin stoppa e gira a rete con il destro. Il Real travolge lo Shakthar 0-5 a Kiev.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SHAKHTAR REAL MADRID (da sky)

LEGGI ANCHE:

Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA