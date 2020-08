Video/ Shakhtar Wolfsburg (3-0): highlights e gol. Moraes porta gli ucraini ai quarti

All’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev lo Shakhtar Donetsk supera il Wolfsburg con un netto 3 a 0.Come si vede nel video di Shakhtar Wolfsburg, nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano volersi dare grande battaglia fin da subito, combattendo in mezzo al campo senza risparmiare gli interventi duri. Entrambe le compagini creano tuttavia una serie di mezze occasioni che non impensieriscono seriamente le rispettive difese e bisogna attendere il 26′ perchè gli arancioneroverdi guidati da mister Luis Castro a centrare un palo in maniera abbastanza clamorosa dall’interno dell’area di rigore avversaria. I minuti scorrono mestamente sul cronometro e le occasioni continuano a scarseggiare. Nel corso di questa prima parte della gara di Kiev si registrano infatti appena due episodi realmente degni di nota, compresa la chance non capitalizzata da Marlos colpendo il palo intorno al 26′. I biancoverdi tedeschi guidati dal tecnico Glasner faticano ad orchestrare una manovra ragionata per far male alla retroguardia avversaria e rischiano anzi di subire un gol pure verso il 33′ quando la conclusione dalla distanza di Matviienko viene intercettata prontamente dall’intervento dell’estremo difensore Casteels. secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente. I biancoverdi e gli arancioneroverdi continuano a darsi battaglia senza trovare il varco giusto per colpire e solo al 64′ Junior Moraes impegna in modo serio il portiere avversario, forzandolo alla parata provvidenziale. Il direttore di gara si affida poi al supporto del VAR intorno proprio al sessantacinquesimo minuto quando Khocholava viene espulso con un cartellino rosso diretto qualche istante più tardi ma i tedeschi non si aggiudicano il calcio di rigore per il quale avevano protestato con l’arbitro. Poco dopo è John Brooks a ristabilire la parità numerica a causa del doppio cartellino giallo rimediato al 70′ e bisogna attendere l’ultima parte della gara perchè la sfida si sblocchi. Al’89’ è infatti Junior Moraes a spezzare l’equilibrio mentre il suo compagno Solomon al 90’+1′, con l’aiuto di Konoplyanka, raddoppia nel recupero. Al 90’+3′ c’è spazio pure per il tris definitivo che vale la doppietta personale per Junior Moraes. Il successo conquistato all’interno delle mura amiche permette allo Shakhtar di guadagnare l’accesso ai quarti di finale anche in virtù del 2 a 1 maturato nella gara d’andata mentre il Wolfsburg viene eliminato dal torneo.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo Shakhtar abbia ampiamente meritato questo successo a cominciare dal possesso palla finale favorevole con il 52%, dato questo a cui si aggiunge una maggiore precisione nel fraseggio: 387 su 460 contro 297 su 373 appoggi completati. In fase offensiva gli ucraini si sono poi distinti grazie al 9 a 2 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 16 a 9 quelle totali, ed al 105 a 99 negli attacchi, dei quali 48 a 33 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Wolfsburg è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 24 a 11 nel computo dei falli e l’arbitro slovacco I. Kruzliak, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Khocholava tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Krystov da un lato, Brooks, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro.

IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 89′, 90’+3′ Junior Moraes(S); 90’+1′ Solomon(S).

Assist: 90’+1′ Konoplyanka(S).

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) – Pyatov; Dodò, Kryvstov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All.: Luis Castro.

WOLFSBURG (3-4-3) – Casteels; Brooks, Pongracic, Tisserand; Roussillon, Arnold, Schlager, Brekalo; Ginczek, Weghorst, Victor. All.: Glasner.

Arbitro: I. Kruzliak (Slovacchia).

Ammoniti: 57′, 70′ Brooks(W); 59′ Krystov(S); 71′ Schlager(W); 87′ Arnold(W).

Espulsi: 68′ Khocholava(S); 70′ Brooks(W).

