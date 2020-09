Video/ Shamrock Rovers Milan highlights (live 0-1): Ibrahimovic in gol

Zlatan Ibrahimovic sblocca Shamrock Rovers Milan con un gol che al momento regala lo 0-1. Il video ci mostra la giocata del calciatore svedese che riesce a entrare negli highlights. Il centravanti svedese è stato lanciato in porta da un pallone importante di Hakan Calhanoglu all’interno di un corridoio. L’ex Manchester United è freddissimo all’interno dell’area di rigore e non sbaglia, superando l’incolpevole portiere della squadra avversaria. C’è ora da giocare ancora parte della ripresa e vedremo se i rossoneri di Stefano Pioli avranno la forza di riuscire a segnare ancora per passare il turno di Europa League per iniziare la stagione col piede giusto.

Video Shamrock Rovers Milan highlights: Zlatan Ibrahimovic sempre decisivo

Anche il video di Shamrock Rovers Milan ci mostra uno Zlatan Ibrahimovic decisivo. Lo svedese apre la sua stagione ufficiale coi rossoneri là dove l’aveva lasciata, con una giocata di personalità e che regala ai suoi il vantaggio. Lo svedese era tornato in rossonero nel gennaio scorso a otto anni di distanza dalla fine della sua prima avventura a Milanello. L’ha fatto con determinazione e mostrando che nonostante i 38 anni aveva ancora qualcosa da dare. I rossoneri si sono imposti così come una delle squadre con la migliore media punti del post lockdown da Coronavirus. I presupposti di questa stagione fanno capire che le possibilità per bissare la stagione scorsa ci sono tutte.

Video, il gol di Ibra





