Video/ Sheriff Braga (2-0) gol e highlights: si mette male per i portoghesi!

Nell’ultima fase a gironi di Champions League lo Sheriff Tiraspol aveva fatto tremare il Real Madrid vincendo al Bernabeu, evidentemente il Braga ha sottovalutato la formazione moldava che vuole proseguire la sua bella avventura in Europa, come dimostra il risultato di 2-0 in favore dei ragazzi di Vernydub, a ulteriore conferma che gli exploit dello scorso autunno non erano frutto del caso. Gli ospiti partono leggermente meglio e poco prima della mezz’ora vanno a un passo dal vantaggio: lancio lungo di Al Musrati per Ricardo Horta che tenta lo scavetto, Athanasiadis si fa inizialmente scavalcare dal pallone ma poi recupera con uno scatto felino e salva in extremis, praticamente sulla linea di porta. Con il passare dei minuti i padroni di casa si svegliano senza inventarsi nulla di che, poi prima dell’intervallo succede qualcosa di strano: ingenuità clamorosa di Yansané che devia in rete la conclusione di Adama Traoré, la quale sarebbe comunque entrata anche senza il tocco del numero 99 che tra l’altro era in offside e ha seriamente rischiato il linciaggio una volta rientrati negli spogliatoi. A norma di regolamento il gol sarebbe da annullare ma il VAR interviene per segnalare un fallo di mano di Andrè Castro, per cui è calcio di rigore. Dal dischetto Thill la piazza all’angolino scheggiando pure il palo interno, Matheus si butta dalla parte giusta ma non fa in tempo ad arrivarci. Nel secondo tempo la compagine lusitana sfiora il pari con Moura che si libera di due avversari e poi calcia trovando l’opposizione del portiere greco, dall’altra parte Bruno Rodrigues sbaglia lo stop con il petto e spiana la strada al centravanti maliano che stavolta fa tutto alla perfezione e non c’è nessuno a mettergli i bastoni tra le ruote. Arriva così il raddoppio per lo Sheriff che vede gli ottavi di finale, tra una settimana in Portogallo la squadra di Carvalhal dovrà imporsi con almeno tre reti di scarto, un’impresa ardua ma non impossibile…

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Andata playoff: vince l'Atalanta, perde la Lazio!

VIDEO SHERIFF TIRASPOL BRAGA 2-0, IL TABELLINO

SHERIFF TIRASPOL-BRAGA 2-0 (1-0)

SHERIFF TIRASPOL (3-4-3): Athanasiadis; Evangelou, Radeljic, Petro; Bruno, Nikolov (89’ Kyabou), S. Thill (90’+5’ Cojocari), Julien; Adama Traoré, Yakhshiboev (89’ Belousov), Yansané (78’ Khalid). All. Yuriy Vernydub.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Couto, Vitor Tormena, Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira; Al Musrati, André Castro (64’ André Horta), Iuri Medeiros (79’ Roger Fernandes, 86’ Falé); Rodrigo Gomes (64’ Moura), Vitor Oliveira (64’ Abel Ruiz), Ricardo Horta. All. Carlos Carvalhal.

Diretta/ Siviglia Dinamo Zagabria (risultato finale 3-1): Orsic manca l'ultima chance

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 15’ Petro (S).

RECUPERO: 6’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 43’ rig. Thill (S), 83’ Adama Traoré (S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SHERIFF TIRASPOL BRAGA

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Lipsia Real Sociedad (risultato finale 2-2): si decide tutto al ritorno!

© RIPRODUZIONE RISERVATA