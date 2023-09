Video/ Sheriff Roma (1-2) gol e highlights: decisivo Lukaku! (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SHERIFF ROMA: FATTORE DYBALA!

Sheriff Tiraspol e Roma, il punteggio è rimasto invariato, In momento significativo protagonista dell’attaccante Romelu Lukaku. Lukaku, uno dei talenti offensivi della Roma, ha sfiorato il vantaggio. Dopo un’azione ben orchestrata dal centrocampo giallorosso, Lukaku si è trovato in una posizione ideale all’interno dell’area di rigore avversaria. Con precisione, ha calciato verso la porta avversaria, ma il portiere dello Sheriff ha compiuto una parata eccezionale, deviando la palla fuori dallo specchio della porta. Questa occasione ha messo in luce il pericolo costante rappresentato da Lukaku e la determinazione delle due squadre nel cercare di ottenere il vantaggio. Mentre il cronometro scorreva nei primi venti minuti, i tifosi erano in attesa di ulteriori sviluppi in una partita che prometteva emozioni.

Negli ultimi venti minuti del primo tempo della diretta tra Sheriff Tiraspol e Roma, è stato il centrocampista Bryan Cristante della Roma a

Cristante si è trovato in una posizione ideale appena fuori dall’area di rigore dello Sheriff. Con grande decisione, ha calciato verso la porta avversaria, cercando di superare il portiere avversario. Il tiro di Cristante è stato potente e ben indirizzato, ma il portiere dello Sheriff ha compiuto un’incredibile parata, deviando la palla in angolo. Questa occasione ha mantenuto gli spettatori col fiato sospeso e ha dimostrato che la Roma stava mettendo pressione alla difesa avversaria. Con il punteggio ancora in bilico, i tifosi erano impazienti di vedere cosa avrebbe riservato il secondo tempo di questa partita tra Sheriff e Roma.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SHERIFF ROMA, IL SECONDO TEMPO

Sheriff e Roma, con il punteggio 0-1 a favore della Roma grazie al gol di Leandro Paredes, i primi venti minuti hanno visto entrambe le squadre cercare di prendere il controllo del gioco. La squadra dello Sheriff, dopo aver subito un gol nel primo tempo, ha intensificato gli sforzi per cercare di pareggiare il punteggio. Hanno messo pressione sulla difesa della Roma, cercando varie occasioni per creare opportunità da gol. La folla di casa era in fermento, sostenendo la squadra in ogni azione.D’altro canto, la Roma stava cercando di consolidare il proprio vantaggio e, allo stesso tempo, cercava di colpire in contropiede. Paredes, il marcatore del primo gol, si stava distinguendo con le sue abilità di passaggio e il suo controllo di palla.

Sheriff e Roma, il punteggio si è concluso con una vittoria per la Roma per 2-1, grazie al gol di Romelu Lukaku. Questi momenti cruciali del secondo tempo hanno contribuito a plasmare il risultato finale. Dopo aver subito un gol nel primo tempo, la squadra dello Sheriff ha cercato disperatamente il gol del pareggio nei minuti finali. Hanno messo pressione sulla difesa della Roma e creato alcune situazioni pericolose in area di rigore. I tifosi locali erano in fermento, sostenendo la squadra con il cuore in gola. La Roma, d’altra parte, stava cercando di difendere il proprio vantaggio e colpire in contropiede. Romelu Lukaku, l’eroe del giorno, ha concluso una rapida azione offensiva con un preciso tiro che ha superato il portiere dello Sheriff, siglando così il secondo gol per la Roma.

VIDEO GOL SHERIFF ROMA, IL TABELLINO

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Tovar (dal 43′ st Luvannor), Kiki, Garananga, Artunduaga (dal 43′ st Apostolakis); Zahouri, Ademo; Fernandes; Ankeye (dal 26′ st Ricardinho), Talal (dal 50′ st Botan), Ngom Mbekeli. A disposizione: Straistari, Pascenco, Ricardinho, Apostolakis, Berkay Vardar, Dijinari, Colis, Botan, Novicov, Luvannor. Allenatore: Bordin

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’dicka, Llorente; Zalewski (dal 16 st Spinazzola), Aouar (dal 16′ st Bove), Cristante, Renato Sanches (dal 28′ st Paredes), Karsdorp; Lukaku (dal 35′ st Belotti), El Shaarawy (dal 16′ st Dybala). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Belotti, Paredes, Zeki Celik, Dybala, Spinazzola, Bove, Pagano, Pisilli, Mannini, D’Alessio. Allenatore: Mourinho

Reti: al 49′ pt Paredes, al 12′ st Tovar, al 20′ st Lukaku

Ammonizioni: Talal, Cristante, Kiki, Apostolakis

Espulso: al 52′ st Fernandes

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SHERIFF ROMA













