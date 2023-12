Video/ Sheriff Slavia Praga (2-3) gol e highlights: decide un rigore a tempo scaduto! (30 novembre 2023)

VIDEO SHERIFF SLAVIA PRAGA: LA SINTESI

Video Sheriff Slavia Praga pieno di gol ed emozioni. La squadra ospite, infatti, porta a casa tre punti all’ultimo istante e si candida come prima classificata del girone G davanti alla Roma. Ma a partire meglio in terra moldava sono i padroni di casa: al 2′ la prima opportunità è per Mbekeli che, ben servito all’interno dell’area di rigore, lascia partire un missile ma guadagna solo un calcio d’angolo. Al 7′ la risposta ospite: Zafeiris riceve palla in area, si libera del suo diretto avversario e va al tiro ma stampa il pallone contro il palo di sinistra. Al 19′ il vantaggio dello Slavia: Boril mette in mezzo e Jurecka gonfia la rete con un pregevole colpo di tacco. All’ultimo istante della prima frazione, nel terzo minuto di recupero, ecco il pareggio dei padroni di casa: Ricardinho mette la palla precisa nell’area piccola e Tovar ci arriva e con una leggera deviazione infilando la sfera in rete nell’angolino basso di sinistra.

Il primo squillo della ripresa è del solito Jurecka, la sua conclusione è troppo debole e viene bloccata senza problemi da Koval. Al minuto 11 il sorpasso dei padroni di casa: Ankeye pesca Mbekeli all’interno dell’area ed il suo tiro si insacca preciso all’angolino basso di destra alle spalle di Mandous. Al quarto d’ora grande occasione per gli ospiti ma Doudera, da buona posizione, prende in pieno la traversa. Al 33′ arriva il pareggio dello Slavia Praga: direttamente su calcio di punizione Zafeiris segna un gol bellissimo. All’ultimo giro di lancette l’occasione più ghiotta per lo Slavia Praga: Artunduaga stende un avversario in piena area di rigore e l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto Tijani non sbaglia e regala la vittoria ai suoi.

VIDEO SHERIFF SLAVIA PRAGA, IL TABELLINO

SHERIFF TIRASPOL: Koval, Apostolakis, Toval, Garananga, Artunduaga, Mbekeli, Ricardinho (30’st Paiva, 46’st Vardar), Talal, Badolo, Joao Paulo, Luvannor (1’st Ankeye). A disposizione: Straistari, Colis, Scurtul, Pascenco. Allenatore: Pylypčuk

SLAVIA PRAGA: Mandous, Masopust, Ogbu, Boril, Dumitrescu (16’st Wallem), Provod, Dorley, Zafeiris, Doudera, Van Buren (25’st Chytil), Jurecka (25’st Tijani). A disposizione: Kolar, Hromada, Schranz, Vicek, Tomic, Sirotnik. Allenatore: Kostl

RETI: 19’pt Jurecka, 48’pt Tovar, 56′ Mbekeli, 78′ Zafeiris, 95′ rig. Tijani

AMMONIZIONI: Apostolakis, Tijani, Artunduaga, Talal, Badolo, Dumitrescu.

