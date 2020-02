Video/ Sicula Leonzio Potenza (4-1): highlights e gol, poker siciliano! (Serie C)

Il video con gli highlights e i gol di Sicula Leonzio Potenza 4-1 ci mostra come la squadra allenata da Vito Grieco abbia sovvertito i pronostici della vigilia che di certo non la davano come favorita considerando i 32 punti di differenza nei confronti dei rossoblù di Giuseppe Raffaele che evidentemente erano in giornata no e non avevano molta voglia di giocare. Altrimenti non si spiega una simile debacle in casa della penultima in classifica per la quale questa sfida rappresentava una sorta di ultima spiaggia. I bianconeri archiviano la pratica e mettono i tre punti in cassaforte già nella prima frazione di gioco con la doppietta di Scardina e il calcio di rigore trasformato in maniera impeccabile da Catania che nelle fasi iniziali del match aveva pure colpito il palo. In campo c’è una sola squadra ed è quella di casa, non pervenuta la reazione degli ospiti e si fatica a credere che occupino il quinto posto nel girone C di Serie C. Nella seconda frazione di gioco il copione non cambia, anzi: l’arbitro Marchetti concede un altro calcio di rigore alla Sicula Leonzio, questa volta sul dischetto si presenta Grillo che cala il poker e mette il punto esclamativo, il Potenza trova soltanto il gol della bandiera nelle battute conclusive del match con Golfo che rende leggermente meno amara la batosta per i lucani dai quali era lecito aspettarsi una prestazione completamente diversa. Bisogna vedere se si tratta soltanto di un incidente di percorso da mettere in preventivo durante la stagione oppure il sintomo di qualcosa che non va all’interno dello spogliatoio, anche alla luce del deludente pari interno contro il Rieti. Domenica prossima ci toglieremo definitivamente il dubbio quando il Potenza ospiterà il Rende, altra squadra che lotta nei bassifondi per non retrocedere. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI SICULA LEONZIO POTENZA 4-1 (da elevensports.it)

IL TABELLINO

SICULA LEONZIO-POTENZA 4-1 (3-0)

SICULA LEONZIO (3-4-1-2): Adamonis; Tafa, Bachini, Sosa; Lia (59’ Sabatino), Bucolo, Provenzano (89’ Ferrini), Bariti (59’ Parisi); Catania; Grillo (76’ De Rossi), Scardina (60’ Lescano). All. Vito Grieco.

POTENZA (3-5-2): Ioime; Silvestri, Giosa (70’ Di Somma), Emerson; Coccia (57’ Viteritti), D’Angelo (46’ Golfo), Dettori (46’ Coppola), Ricci, Panico; Murano (57’ Isgrò), França. All. Giuseppe Raffaele.

ARBITRO: Matteo Marchetti (sez. di Ostia Lido).

AMMONITI: Lia (S), D’Angelo (P), Bariti (S), De Rossi (S).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 14’ e 22’ Scardina (S), 19’ rig. Catania (S), 52’ rig. Grillo (S), 84’ Golfo (P).



