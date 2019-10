Video/ Sicula leonzio Rieti (1-2): highlights e gol. Doppietta di Marcheggiani!

Clamoroso colpaccio del Rieti che nonostante la crisi societaria espugna lo stadio Angelino Nobile di Lentini. Sicula Leonzio beffata a causa di un calo evidente nella seconda metà di gara, anche se i Sabini non hanno mai rinunciato a rendersi pericolosi nel corso della partita. E’ stato peraltro proprio il Rieti a rendersi pericoloso per primo, con un colpo di testa di Marcheggiani finito di poco a lato. La Sicula Leonzio prende il mano il pallino del gioco ma fatica a rendersi pericolosa, Pegorin nel primo tempo si distende bene su una conclusione dai venti metri di Grillo, poi Bariti arriva alla battuta a rete ma è impreciso su un cross di Palermo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è ancora Marcheggiani a pungere per il Rieti trovando la pronta respinta di Nordi, dall’altra parte sale in cattedra di nuovo Pegorin che respinge a mano aperta quello che per Sicurella era un vero e proprio rigore in movimento. Ma a proposito di rigori, arriva al 21′ il penalty per i siciliani, sanzionato un fallo di mano di Aquilanti su cross di Bariti. Sul dischetto va Lescano che non sbaglia. Sembra la svolta della partita, ma il Rieti ha il merito di non arrendersi, e nel finale tutto si ribalta. Marcheggiani si prende definitivamente la palma di migliore in campo, prima sovrastando Petta di testa e siglando su cross di Aquilanti l’1-1 al 39′. Poi al novantesimo contropiede da manuale dei Sabini e Marcheggiani sigla la doppietta personale, nonché il gol che vale per il Rieti la prima vittoria di questo campionato.

