Video/ Sicula Leonzio Virtus Francavilla (1-1): highlights e gol. Un punto a testa

Sicula Leonzio e Virtus Francavilla si dividono la posta in gioco in quel dello “Sicula Trasporti Stadium” di Lentini, per un 1-1 finale che non soddisfa però nessuno e che tuttavia fa più contenti gli ospiti che navigano in una posizione di classifica per ora tranquilla: il pareggio maturato infatti tra i bianconeri allenati da Giovanni Bucaro e i biancocelesti di Bruno Trocini sa infatti tanto di occasione mancata per i padroni di casa che pure erano passati in vantaggio ma che per l’ennesima volta non riescono a conquistare i tre punti. Emblematico in tal senso il primo tempo, con Lescano che porta in vantaggio i bianconeri già al 5’ e con questi che hanno due importanti chance per raddoppiare: ma dopo mezzora in controllo è bastata la prima disattenzione al 34’ per portare Albertini al pareggio battendo Nordi; nel finale di tempo Vitale si mangia poi il 2-1 e Lescano viene fermato da un super Costa che tiene a galla i pugliesi. Nella ripresa i ritmi rimangono alti e non mancano occasioni pericolose da una parte e dall’altra, con Palermo che ha due volte sui piedi la palla del vantaggio per i siciliani e il biancoceleste Zenuni che ci prova in un paio di occasioni dalla distanza. Dopo un ultimo brivido al 75’ (Vazquez sfiora il palo e per poco non beffava i bianconeri), il match pian piano si spegne e il risultato non cambia più: con questo pari la Sicula Leonzio sale a quota 10 ma resta terz’ultima mentre la Virtus Francavilla va a 19 punti e per ora è dodicesima a metà classifica.

VIDEO SICULA LEONZIO VIRTUS FRANCAVILLA: LE DICHIARAZIONI

Sicula Leonzio e Virtus Francavilla pareggiano per 1-1 in quel di Lentini e si accontentano di un punto che, se da una parte soddisfa la compagine pugliese ospite, dall’altra lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa che rimandano ancora l’appuntamento con la vittoria e restano inchiodati ai bassifondi della classifica. Giovanni Bucaro, tecnico dei bianconeri, non ha nascosto infatti in conferenza stampa la sua delusione, specie dopo che i suoi erano passati in vantaggio: “Anche oggi avremmo meritato qualcosa in più per come abbiamo giocato e per questo siamo tutti rammaricati: però mi auguro che continueremo a crescere e a ottenere più vittorie già da domenica prossima” ha detto l’allenatore subentrato in corsa a Vito Grieco sulla panchina dei siracusani. “Se devo proprio trovare un errore nella gara di oggi è stato negli ultimi venti metri: la squadra spesso ha paura di vincere e su questo si deve ancora lavorare” ha aggiunto Bucaro dicendosi però contento almeno per il modo in cui i suoi hanno interpretato la gara, pur dispiacendosi per il pubblico sugli spalti e per la società. Il suo collega Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, ha lodato lo spirito dei suoi anche se sperava in qualcosa di più: “Noi siamo consapevoli delle difficoltà del momento ma sono soddisfatto del sacrificio dei ragazzi: molti di loro erano stremati e altri hanno giocato con delle infiltrazioni” ha rivelato il coach dei biancocelesti riferendosi alla rosa al momento corta. “Comunque oggi ci prendiamo il punto che dà continuità dal punto di vista dei risultati anche se forse un po’ meno da quello delle prestazioni” ha poi concluso Trocini rimarcando ancora la voglia dei suoi però di fare risultato e ricordando ai giornalisti che le occasioni più importanti le hanno avute i suoi ragazzi.

