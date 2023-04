Video/ Siena Entella (1-2) gol e highlights: vittoria ligure (Serie C)

VIDEO SIENA ENTELLA (1-2): LA PARTITA

La Virtus Entella espugna l’Artemio Franchi di Siena ma non riesce ad agguantare il secondo posto, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo i bianconeri approcciano meglio, con un atteggiamento più offensivo, ma non riescono a trovare il vantaggio con un ispiratissimo Meli. Il gol lo trova, invece, la formazione ligure alla prima offensiva: tacco illuminante di Zamparo per smarcare Faggioli, che in area di rigore prima si fa ipnotizzare da Berti e successivamente segna il tap-in vincente. Di Santo prima e Paloschi poi, hanno la chance per pareggiare, ma non sono fortunati.

Nel secondo tempo la formazione oggi in maglia arancione parte meglio e testa i riflessi di Berti con un calcio di punizione di Ramirez. Al 55esimo arriva anche il 2-0: Tommaselli ci prova dal limite dell’area con un destro a giro e, complice un Berti imperfetto, riesce a pescare l’angolino. All’ora di gioco Ramirez prova ancora a battere l’estremo difensore avversario con un controllo di classe assoluta ed una battuta al volo violenta, ma la sua conclusione viene ancora una volta parata. Passa un minuto e Meli trova la rete del 2-1 con un destro chirurgico che si infila in porta. Piattone preciso. Nel finale i bianconeri provano a pareggiarla, ma la Virtus resiste.

VIDEO SIENA ENTELLA (1-2): TABELLINO

SIENA: Berti F., Bearzotti E., Crescenzi L. (dal 1′ st Verduci G.), Motoc A., Favalli A., Buglio D. (dal 24′ st Belloni N.), Leone G. (dal 33′ st De Paoli A.), Meli M., Orlando F., Di Santo F., Paloschi A.. A disposizione: Lanni I., Verduci G., Belloni N., De Paoli A., Castorani M., Ciurli T., Collodel R., De Santis M., Frediani M., Pacini Gaeta D., Picchi A., Raimo A., Rizzo N., Rusnak V.

ENTELLA: Borra D., Parodi L., Sadiki K., Reali S., Tenkorang J. (dal 19′ st Siatounis A.), Tascone S. (dal 30′ st Corbari A.), Rada A. (dal 19′ st Favale G.), Ramirez G., Tomaselli G. (dal 42′ st Giammaresi M.), Zamparo L., Faggioli A. (dal 29′ st Clemenza L.). A disposizione: De Lucia V., Favale G., Siatounis A., Clemenza L., Corbari A., Giammaresi M., Banfi E., Ferrara V., Manzi C., Merkaj S., Paolucci A., Zappella D.

Reti: al 16′ st Meli M. (Siena), al 19′ pt Faggioli A. (Entella), al 11′ st Tomaselli G. (Entella).

Ammonizioni: al 42′ st Meli M. (Siena), al 45′ +2 st Di Santo F. (Siena), al 30′ st Ramirez G. (Entella), al 31′ st Manzi C. (Entella).













