Video/ Siena Fermana (2-3) highlights: Frediani, gol e assist non bastano (Serie C)

Siena-Fermana è stata tutto fuorché una partita noiosa tra colpi di scena, infortuni, gesti tecnici di rara bellezza e protagonisti inattesi. Uno di questi, Marco Frediani, finora aveva trovato poco spazio e solamente le assenze di Disanto e Paloschi gli avevano consentito di ottenere una maglia da titolare. Il numero 11 è riuscito a ripagare la fiducia con un palo, un gol (proprio contro la sua ex-squadra) e un assist, che non sono bastati però a regalare i tre punti alla Robur che si è dovuta piegare ai canarini con il risultato finale di 2-3. Per il gruppo di Protti si tratta della seconda vittoria di fila, la prima fuori casa, che gli consente di allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica del girone B di Serie C. Per la compagine toscana si tratta di una sconfitta pesante da digerire, soprattutto per come è maturata. La vetta è più lontana visto che Gubbio e Reggiana hanno vinto staccando gli inseguitori.

Se per i padroni di casa è stato Frediani a mettersi in bella mostra, nelle fila degli ospiti spicca la prestazione di Manuel Giandonato che ha sbloccato la partita con un tiro dai 35 metri che ha letteralmente colto di sorpresa Lanni, scavalcato dalla traiettoria del pallone che è andato a infilarsi proprio sotto l’incrocio. E a ridosso del novantesimo, direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, ha confezionato l’assist per l’incornata vincente di Graziano – appena subentrato a Misuraca che aveva scheggiato la traversa durante la prima frazione di gioco – che a tempo quasi scaduto ha regalato i tre punti ai suoi, vanificando la rimonta lampo degli avversari che nel giro di appena 3 minuti si erano portati sul 2-2 dopo che Spedalieri in contropiede aveva realizzato la rete del raddoppio. Piove sul bagnato per la Robur che oltre a fare i conti con l’enorme delusione per il verdetto emesso dal campo, devono mettere a referto l’infortunio alla caviglia di Buglio, costretto a uscire quando erano trascorsi appena 20 minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Taricone. Per fortuna la sessione invernale di mercato è vicina, così c’è la possibilità di rimpolpare la rosa e renderla ancora più competitiva per puntare alla promozione o quantomeno ai play-off. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI SIENA FERMANA 2-3 (da skysport.it)

VIDEO SIENA FERMANA 2-3, IL TABELLINO

SIENA-FERMANA 2-3 (0-1)

SIENA (4-3-1-2): Lanni; Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli; Bianchi (73′ Meli), Leone, Buglio (21′ Collodel); Belloni; Frediani (87′ Castorani), Arena. All. Guido Pagliuca.

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Eleuteri (58′ Spedalieri), Parodi, Pellizzari, Carosso; Scorza (57′ Romeo), Giandonato, Misuraca (85′ Graziano); Gkertsos, Bunino (85′ Pinzi), Maggio (57′ Fischnaller). All. Stefano Protti.

ARBITRO: Simone Taricone (Sez. di Perugia).

AMMONITI: 29′ Silvestri (S), 45’+1′ Bunino (F), 52′ Maggio (F), 64′ Bianchi (S), 75′ Crescenzi (S), 80′ Frediani (S),

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 23′ Giandonato (F), 73′ Spedalieri (F), 78′ Belloni (S), 80′ Frediani (S), 90′ Giandonato (F).











