Video/ Siena Imolese (1-0) gol e highlights: Paloschi da 3 punti (Serie C)

VIDEO SIENA IMOLESE (1-0): LA PARTITA

Il Siena vince e conquista tre punti importantissimi di fronte al proprio pubblico, qui all’Artemio Franchi, in questa gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa, ma dopo un approccio positivo, è l’Imolese a creare pericoli nei primi venti minuti. Al 24esimo, però, nel momento migliore dei rossoblù, va in vantaggio la formazione toscana: ross di Belloni deviato, che termina sui piedi di Di Santo, che a sua volta pennella in maniera perfetta sulla testa di Paloschi. L’ex attaccante del Milan, da vero bomber, si muove sul filo del fuorigioco e buca Rossi. Nel finale di frazione di gioco Silvestri prima, e Di Santo poi, sfiorano il raddoppio.

Nel secondo tempo ancora bianconeri vicini al raddoppio con Paloschi che impegna ancora una volta l’estremo difensore avversario con un’incornata. Al 55esimo ed al 61esimo Favalli flirta per ben due volte con il 2-0, ma prima Mamona con un intervento provvidenziale, e successivamente la poca precisione e la sfortuna sul suo colpo di testa gli hanno negato la gioia del gol. Al 65esimo arriva il primo squillo dell’Imolese nei secondi 45 minuti, ma Simeri si divora una rete già fatta, mandando clamorosamente alto da due passi. Al 70esimo ancora Simeri, ma da posizione così defilata era davvero difficile rendersi pericoloso. Nei minuti finali succede poco o nulla e termina 1-0 in favore del Siena.

VIDEO SIENA IMOLESE (1-0): IL TABELLINO

SIENA: Lanni I., Belloni N. (dal 40′ st Motoc A.), Castorani M., Di Santo F. (dal 35′ st Arras D.), Favalli A., Frediani M. (dal 43′ pt Picchi A.), Leone G., Paloschi A. (dal 32′ st De Paoli A.), Raimo A., Riccardi D., Silvestri L. (dal 32′ st Meli M.). A disposizione: Manni L., Arras D., Buglio D., Ciurli T., De Paoli A., De Santis M., Meli M., Motoc A., Orlando F., Picchi A., Rizzitelli F.

IMOLESE: Rossi G., Annan E. (dal 1′ st Faggi F.), Camilleri V., Cerretti C., D’Auria G. (dal 26′ st Agyemang G.), Eguelfi F. (dal 36′ st Likendja J.), Mamona B. (dal 18′ st Bertaso A.), Serpe L., Simeri S., Zanini M., Zanon M. (dal 18′ st Rocchi M.). A disposizione: Adorni F., Molla M., Agyemang G., Antognoni N., Ballanti M., Bertaso A., Castellano F., Faggi F., Likendja J., Macario G., Milani N., Rocchi M.

Reti: al 24′ pt Paloschi A. (Siena) .

Ammonizioni: al 17′ pt Belloni N. (Siena), al 13′ st Favalli A. (Siena), al 35′ st Lanni I. (Siena) al 13′ pt Simeri S. (Imolese), al 26′ pt Zanon M. (Imolese), al 23′ st Faggi F. (Imolese).











