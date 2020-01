Video/ Siena Lecco (1-1): highlights e gol. Arrigoni e Strambelli! (Serie C)

Siena e Lecco si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Arrigoni e Strambelli su rigore. Come si vede nel video di Siena Lecco, Milillo pesca Bastrini, Confente compie una grandissima parata. Bobb apre per Giudici, ma Lombardo chiude bene. Grandissima conclusione di D’Auria che per un soffio non trova la rete. Vassallo appoggia per Lombardo, sfera per D’Auria che trova la difesa avversaria. Ottima occasione per il Lecco con Negro che calcia ma trova Buschiazzo pronto a liberare. Altra occasione per il Lecco che sta spingendo alla ricerca del vantaggio. Gandissima occasione per Negro su imbacuta di Bolzoni, arriva Buschiazzo e salva tutto. Lombardo perde una palla sanguinosa, Giudici ci prova ma trova la parata di Confente. La prima frazione termina in parità. CLICCA QUI PER IL VIDEO SIENA LECCO

VIDEO SIENA LECCO: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Fali ci prova di testa in anticipo, Cofente risponde presente. Bolzoni serve a Negro un pallone da spingere solo in rete, l’attaccante prova il tocco sotto ma sbaglia. Giudici supera Lombardo con una grande giocata, il tiro termina sul fondo. Secondo giallo per Bastrini con conseguente espulsione. Bobb interviene in maniera sconsiderata su Arrigoni, rigore per i padroni di casa. Sulla sfera lo stesso Arrigoni che non sbaglia. Fall per Giudici, Buschiazzo lo trattiene ingenuamente, rigore per il Lecco. Strambelli si presenta sul dischetto e non sbaglia. Ritorna in parità la gara. Dieci minuti alla fine, le due compagini provano il tutto per tutto. Maffei dopo un rimpallo arriva da solo verso Maffei ma spedisce fuori. Grande chance per Icardi che manda altissimo, Livieri tira un sospiro di sollievo.

