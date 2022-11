Video/ Siena Lucchese (0-1) gol e highlights: vittoria di misura! (Serie C)

VIDEO SIENA LUCCHESE (0-1): LA PARTITA

La Lucchese espugna l’Artemio Franchi e si aggiudica tre punti preziosissimi, in questo derby toscano valido per la tredicesima giornata di Serie C, Girone B, giocato soprattutto a centrocampo, ed esploso completamente dopo il vantaggio degli ospiti. Nel primo tempo abbiamo assistito ad una gara giocata ad alta intensità, con le due squadre che si sono date battaglia a centrocampo, senza riuscire mai a rendersi davvero pericolose in zona gol, a causa dei troppi errori tecnici dovuti alla troppa frenesia durante la manovra. L’unico squillo della prima frazione di gioco è di Quirini, che con una zampata non ha, però, sorpreso la difesa avversaria.

DIRETTA/ Siena Lucchese (risultato finale 0-1): la decide Bruzzaniti!

Nel secondo tempo i rossoneri partono forte e Bruzzaniti flirta immediatamente con il gol, impegnando Lanni al 50esimo minuto. Intorno all’ora di gioco la formazione di Lucca continua a spingere in contropiede e trova meritatamente l’1-0: contropiede magistrale dei rossoneri, con Visconti che con una magia pesca Bruzzaniti, disegnando un corridoio strettissimo. Il numero 17 è freddo davanti al portiere e insacca il pallone. Al 72esimo il Siena ha la chance più ghiotta per il pareggio, con Belloni che di testa incorna perfettamente, ma colpisce in pieno la traversa. Nel recupero Bianchi sfiora nuovamente l’1-1, ma la sfera termina alta di poco. Vince la Lucchese.

DIRETTA/ Fiorenzuola Carrarese (risultato finale 2-0): vittoria importantissima!

VIDEO SIENA LUCCHESE (0-1): IL TABELLINO

SIENA: Lanni I., Belloni N., Buglio D. (dal 20′ st Arras D.), Collodel R., Crescenzi L., Di Santo F. (dal 1′ st Mora C.), Franco D. (dal 1′ st Mora C.), Leone G. (dal 49′ st Meli M.), Paloschi A., Raimo A. (dal 43′ st Frediani M.), Silvestri L.. A disposizione: Manni L., Arras D., Bianchi T., De Santis M., Farcas R., Frediani M., Meli M., Mora C., Picchi A., Riccardi D., Rizzitelli F.

LUCCHESE: Cucchietti T., Benassai F., Bianchimano A., Franco D., Maddaloni R. D., Mastalli A. (dal 31′ st Maddaloni R. D.), Quirini E. (dal 21′ st Merletti T.), Semprini M. (dal 31′ st Ravasio M.), Tiritiello A., Tumbarello G., Visconti E. (dal 21′ st Rizzo Pinna A.). A disposizione: Galletti R., Alagna M., Bachini M., Bruzzaniti G., Camaiani G., Catania G., D’Alena A., D’Ancona E., Ferro L., Merletti T., Ravasio M., Rizzo Pinna A., Romero N.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone tiene botta, l'Avellino finisce ancora ko!

Reti: al 13′ st Bruzzaniti G. (Lucchese) .

Ammonizioni: al 25′ pt Buglio D. (Siena), al 37′ pt Franco D. (Siena), al 15′ st Silvestri L. (Siena) al 27′ pt Franco D. (Lucchese), al 21′ st Quirini E. (Lucchese).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SIENA LUCCHESE











© RIPRODUZIONE RISERVATA