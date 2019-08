Video/ Siena-Mantova (0-2): highlights e gol, che batosta per la Robur (Coppa Italia)

Il video con i gol e gli highlights di Siena-Mantova 0-2 ci riserva grosse sorprese: la Robur esce di scena già al primo turno di Coppa Italia 2019-20, eliminata da una squadra che milita in una categoria inferiore e che probabilmente nemmeno si sarebbe sognata di poter andare avanti e di affrontare domenica prossima il Pescara allo stadio Adriatico. Alla vigilia del match tutti i pronostici erano ovviamente per la formazione di Dal Canto che dopo un buon inizio e la traversa scheggiata da Gerli si suicida con le sue stesse mani. Guccione sfugge a Migliorelli che è già ammonito ma non ha altra scelta e abbatte il centravanti avversario, inevitabile il rigore per i biancobandati e soprattutto il secondo giallo per il difensore del Siena. Dal dischetto Scotto si fa respingere da Confente il tiro dagli undici metri ma poi è bravissimo a ribadire in rete: Mantova in vantaggio, Robur costretta a inseguire in inferiorità numerica. Mister Dal Canto sistema la difesa sacrificando Cesarini per inserire Oukhadda ma non basta, nel secondo tempo in contropiede il Mantova addirittura raddoppia con l’incontenibile Guccione che su assist di Scotto ammutolisce nuovamente il Rastrello. I giocatori del Siena, in preda alla frustrazione, perdono completamente la testa: Setola entra con il piede a martello su Guccione (uno dei migliori in campo), rosso diretto inevitabile e sacrosanto con i padroni di casa che chiudono addirittura in nove. Altro che rimonta, Confente ci mette del suo per sventare lo 0-3 e impedire a Scotto di fare doppietta, la stagione non poteva cominciare in maniera peggiore per il Siena che anche quest’anno vuole tentare la scalata alla B. Ma se le premesse sono queste…

VIDEO SIENA-MANTOVA 0-2, LE DICHIARAZIONI

Nonostante la delusione e l’amarezza per il risultato negativo e l’eliminazione dalla Coppa Italia, il nuovo mister del Siena, Alessandro Dal Canto, non si è sottratto alle domande dei giornalisti in sala stampa: “A inizio gara abbiamo creato almeno tre occasioni importanti per portarsi in vantaggio, purtroppo l’episodio del calcio di rigore ha condizionato pesantemente il prosieguo della partita. Si trattava della nostra prima uscita ufficiale, siamo ancora una squadra femmina e le squadre femmine non vanno da nessuna parte in un calcio giocato da maschi, dobbiamo imbastardirci. Migliorelli ha sbagliato ma è giovane, ha 21 anni, diamogli modo di sbagliare e crescere, sono sicuro che farà tesoro di questa esperienza. Non facciamone un dramma, i giocatori non devono preoccuparsi, ci sarò sempre io a proteggerli e a espormi quando le cose andranno male. Spiace uscire così presto, di certo non avremmo vinto ma sarebbe stato bello affrontare squadre forti, magari di categorie superiori alla nostra”.

