Video/ Siena Modena (1-2): gol e highlights, i canarini suonano la quinta (Serie C)

VIDEO SIENA MODENA (1-2): ALTRO COLPO GIALLOBLU

Il Modena vince 1-2 in casa del Siena. Apre le marcature Tremolada nel primo tempo, poi Azzi a inizio ripresa raddoppia. Disanto accorcia subito ma gli emiliani amministrano bene il vantaggio trovando una preziosa vittoria. I gialloblù giungono al secondo posto provvisorio in classifica mentre il Siena rimane quarto. Le prossime partite vedranno impegnate il Modena in casa contro la Vis Pesaro. I bianconeri invece ospiteranno l’Olbia. Andiamo ora a vedere nel dettaglio il video di Siena Modena, con i gol e gli highlights della partita che si è giocata per il girone B di Serie C.

Siena con il 4-3-3. In porta Lanni, difesa con Mora, Conson, Milesi e Favalli. A centrocampo Acquadro, Pezzella e Bianchi mentre in attacco troviamo Disanto, Varela e Guberti. Il Modena replica con il 4-3-2-1. Gagno tra i pali, Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Renzetti in difesa. In mediana Armellino, Gerli e Scarsella. In attacco Mosti e Tremolada in supporto dell’unica punta, Azzi. Imposta la squadra ospite da dietro coinvolgendo i centrali: sponda col tacco di Azzi per Mosti, che gliela restituisce ma è buono l’intervento in ripiegamento difensivo di Pezzella, spezzando un tentativo offensivo da sviluppare per vie centrali. Inizio propositivo degli uomini di Maddaloni che provano a velocizzare la manovra sul lato destro d’attacco. Contrasto aereo che coinvolge Varela e Pergreffi: il direttore di gara è costretto ad estrarre il primo giallo della gara per l’attaccante del Siena, reo d’aver colpito con una sbracciata scomposta il capitano dei canarini. Pertugio centrale trovato da Guberti che fa correre Pezzella sul lato debole della retroguardia del Modena, ma il contropiede non va a buon fine per un suggerimento arretrato del sei bianconero che funge da trequartista per provare a smuovere i bulloni difensivi di Tesser.

Rinvio impreciso di Gagno che regala un nuovo possesso al Siena: copertura palla di Pezzella che subisce la carica fallosa di Tremolada. Imposta la truppa di Maddaloni con Mora che tenta di coinvolgere il movimento profondo di Varela, sbagliando però la misura del suggerimento. Buona discesa di Favalli al 20esimo. Il terzino approfitta del suggerimento di un attivo e imprevedibile Guberti (che sta sfruttando entrambi i lati per coinvolgere il reparto con efficienza), guadagnando il secondo corner per i bianconeri. Il fallo di Mora su Mosti a metà campo fa mettere mano al taschino il direttore di gara per la seconda ammonizione dell’incontro. Poco dopo Tremolada tenta un colpo di tacco per servire l’accorrente Azzi che aveva in precedenza servito l’imbucata per il trequartista di Tesser, ma l’opzione velleitaria è intuita con anticipo dall’ottimo ripiegamento di Milesi. Modena vicino al gol: si divincola Azzi dalla marcatura di Conson allargandosi sul sinistro per rientrare sul piede forte e scoccare il collo interno sull’esterno della rete. Il risultato si sblocca al 42esimo. L’azione è calibrata sulla destra muovendo le pedine con funzionalità: tiene il pallone Azzi che prima fa correre Mosti poi riceve per il sevizio preciso per il tiro a botta sicura di Armellino stoppato da Conson, ma la palla rimane lì e la carambola risultante scaturisce il mancino di Tremolada che non si fa pregare ribadendo sotto la traversa. Ospiti avanti poco prima dell’intervallo.

VIDEO SIENA MODENA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo ricomincia con subito il Modena vicino al gol: recupero di Gerli che ricicla un possesso soffiando palla ad Acquadro ma Renzetti accende Azzi al traversone deviato su cui Mosti scivola non riuscendo ad arrivare alla conclusione. Al 50esimo gli ospiti raddoppiano. Lo 0-2 lo sigla Azzi tra le proteste della panchina senese che reclamano con insistenza la posizione irregolare del brasiliano, bravo a raccogliere il suggerimento verticale di Mosti, scappando in bilico proprio in mezzo a Conson e Milesi. Espulso il direttore sportivo Perinetti, a dir poco infuriato per la convalida del raddoppio, poi ammonito anche capitan Guberti. Il Siena accorcia subito le distanze. Varela soffia il pallone in fase costruttiva a Scarsella attivando in campo aperto la corsa del sette bianconero che rientra sul destro eludendo l’intervento riparatore di Silvestri prima del destro a giro su cui Gagno può solo toccare senza evitare il gol del Siena che manda Tesser su tutte le furie per l’errore e lo spazio lasciato allo sviluppo della manovra della truppa di Maddaloni.

Cambio per il Modena: entra Duca al posto di Tremolada. Sostituzione anche per il Siena: fuori Milesi, dentro Terigi al suo posto. Cartellino giallo per Terigi. Chance per i canarini al 70esimo: sguscia via sul settore mancino Azzi che premia l’inserimento di Mosti, caparbio nel vincere il primo rimpallo con Conson ma sprecone nella risoluzione alta sopra la traversa col mancino da posizione davvero favorevole. Sostituzione per il Modena: dentro Di Paola al posto di Mosti, autore di una buona prova tra le linee riuscendo a smuovere i blocchi tra le linee. Ammonito Ciofani all’81esimo. Cambio per i bianconeri. Dentro Cardoselli al posto di Varela. Il Siena non riesce a rendersi pericoloso. Cartellino giallo per Favalli per fermare lo spunto di Duca sulla fascia destra. Ammonito pure Gerli. I padroni di casa sfiorano il pari al 92esimo. Cross laterale di Disanto, il lavoro di copertura palla lo fa Karlsson che impegna la marcatura di Silvestri, la carambola favorisce Caccavallo che s’allunga però troppo la sfera. (F.D. Zaza).