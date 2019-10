Video/ Siena Pianese (2-0): highlights e gol. Robur, prima gioia casalinga (Serie C)

Nel video di Siena Pianese parliamo della partita che si è giocata per l’undicesima giornata nel girone A di Serie C, in turno infrasettimanale. Allo Stadio Artemio Franchi la Robur Siena supera la Pianese con un netto 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa spezzano subito l’equilibrio iniziale in avvio grazie al gol segnato da Cesarini al 5′, su assist da parte di Migliorelli. Gli ospiti tentano quindi di reagire colpendo una traversa alla mezz’ora con Momentè e fallendo alcune occasioni. La squadra del tecnico Dal Canto gestisce la situazione mancando diverse opportunità per raddoppiare, fino ad andare nuovamente a segno nel finale, precisamente all’88’, per merito di D’Auria. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Di Cairano, della sezione di Ariano Irpino, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gerli e Da Silva da un lato, Catanese e Dierna dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche, che valgono quindi la prima vittoria casalinga per la squadra di mister Dal Canto, permettono al Siena di salire a quota 20 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pianese non si muove, rimanendo ferma a 12 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI SIENA PIANESE

VIDEO SIENA PIANESE: IL TABELLINO

SIENA PIANESE 2-0 (p.t. 1-0)

Reti: 5′ Cesarini(S); 89′ D’Auria(S).

ROBUR SIENA (3-5-2) Confente, D’Ambrosio, Baroni, Panizzi; Oukhadda, Arrigoni, Gerli, Serrotti, Migliorelli; Cesarini, Polidori. A disp.: Ferrari, Andreoli, Argento, Campagnacci, Da Silva, D’Auria, Ortolini, Buschiazzo, Romagnoli, Setola, Varga, Vassallo. All.: Alessandro Dal Canto.

PIANESE (4-3-1-2) Fontana; Cason, Dierna, Gagliardi, Seminara; Simeoni, Carannante, G. Benedetti; Catanese; Rinaldini, Momentè. A disp.: Vitali, Sarini, Ambrogio, Vavassori, Benedetti Lu., Bianchi, Figoli, Fortuni, Regoli, Benedetti Lo., Udoh King, Montaperto. All.: Marco Masi.

Arbitro: Di Cairano (Ariano Irpino).

Ammoniti: 35′ Catanese(P); 59′ Dierna(P); 83′ Gerli(S); 86′ Da Silva(S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA