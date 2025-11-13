Jannik Sinner ha regolato in due set il tennista Alexander Zverev e si è qualificato per le semifinali delle Atp Finals di Torino

Era abbastanza nell’aria ma come vedremo nel video con highlights e punteggio del match Jannik Sinner ha battuto per due set a zero il tennista tedesco Alexander Zverev, numero 3 al mondo regolato con il risultato di 6-4;6-3. Una sfida abbastanza senza storia con Sinner che non ha giocato la miglior gara possibile ma alla fine dei conti è bastata per vincere.

Ritmi abbastanza lenti fin dall’inizio con Sinner che sbaglia molto più del previsto e Zverev che però non ne approfitta. Il tennista azzurro ha ribadito recentemente che sta cominciando a dosare le forze in base al risultato ed alla sfida e anche oggi abbiamo visto ciò, Jannik ha alzato il livello nei momenti clou del match mettendo cosi in seria difficoltà l’avversario.

Nel primo set come detto tanti errori e quasi meglio Zverev nel complesso ma nel decimo game – come spesso capita alle gare dell’altoatesino – Jannik alza il livello e si procura due set point, uno lo annulla il tedesco mentre il secondo è uno strano errore di Jannik che però ha una terza occasione che gli permette di chiudere in vantaggio il primo set. E una vittoria che possiamo definire di testa.

Tanti ospiti d’onore alle Atp Finals di Torino per vedere il campione italiano Jannik Sinner, a partire dall’allenatore del Milan Massimiliano Allegri fino ad alcuni giocatori, tra cui il difensore della Juventus Gleison Bremer. Come vedremo nel video con gli highlights del match anche il secondo parziale segue il motivo del primo e vede un Zverev a pezzi dal punto di vista mentale.

Ad inizio set Sinner sbaglia qualcosa e Zverev si porta anche ad avere tre palle break consecutive ma sullo 0-40 Sinner alza il livello ed annulla mandando in tilt l’avversario. Qui il tedesco sbaglia nuovamente e perde cosi una grande chance, Sinner fa un nuovo break sfruttando gli errori avversari e di fatto conclude la sfida.

Sinner vince con il risultato di 6-4;6-3, un match abbastanza senza storia e con questa vittoria il numero due al mondo si è qualificato per le semifinali delle Atp Finals di Torino dove attende il secondo dell’altro girone, al momento Taylor Fritz. Buona la prima per Sinner mentre domani ci sarà Lorenzo Musetti contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, a caccia di un’impresa che sarebbe leggendaria.

