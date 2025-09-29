Video Siracusa Cosenza (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la settima giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO SIRACUSA COSENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola De Simone il Cosenza si impone in trasferta vincendo di misura per 1 a 0 contro il Siracusa. Nel primo tempo Guadagni prova a colpire per gli Azzurri mandando tuttavia il pallone sopra la traversa con un tiro al 4′ ed uno al 7′.

Il suo collega Candiano dimostra di non avere una mira migliore poi all’8′ e Contini non è a sua volta più preciso al 19′ prima che i Lupi riescano a spezzare l’equilibrio con il gol del vantaggio firmato da Mazzocchi, protagonista di un’azione personale vincente al 20′.

Video Casarano Salernitana (2-2)/ Gol e highlights: Quirini salva i suoi al 95'! (Serie C, 28 settembre 2025)

I calabresi insistono sbattendo però contro Farroni al 23′ con Cannavò e Riccardi, il quale viene annullato pure al 25′. Gli Aretusei falliscono quindi almeno quattro spunti con Valente, Contini, Guadagni e Limonelli. Nel secondo tempo è Vettorel a disinnescare al 60′ di nuovo Contini.

Nel finale la squadra del tecnico Buscè non fa il bis con Cannavò al 68′ e gli Azzurri sparano alto con Parigini al 90’+3′. Sempre nel recupero sul fronte opposto Achour di dispera al 90’+8′.

Video Benevento Trapani (2-0)/ Gol e highlights: due gol e la Strega va in vetta (Serie C, 28 settembre 2025)

Questo punteggio maturato nella settima giornata della Serie C per la stagione 2025/2026 assegna tre punti al Cosenza che sale in questo modo a quota 12 in classifica. Il Siracusa continua invece a rimanere attardato nel girone C con i suoi 3 punti conquistati precedentemente al turno appena disputato.

VIDEO SIRACUSA COSENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS