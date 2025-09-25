Video Siracusa Potenza a che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.
VIDEO SIRACUSA POTENZA: SICILIANI VINCONO DI MISURA
Video Siracusa Potenza che racconta una sfida molto equilibrata fin dai primi minuti. I siciliano pressano fin dal primo minuto arrivando alla conclusione con l’ex Palermo Nicola Valente. L’esterno calcio con forza dopo la conclusione di Capanni con intervento di Alastra. Ospiti che vanno in vantaggio con Petrungaro ma si salvano i siciliani per una posizione di fuorigioco. Ritmi molto equilibrati con due squadre che vanno l’intervallo sul registratore di pareggio.
Si accende la partita tra Siracusa e Potenza con la rete di D’Auria punto errore difensivo dei siciliani che spalancano una grande progressione per Selleri che serve il compagno che non sbaglia. Attacca maggiormente il Potenza ma ecco il pareggio dei padroni di casa con l’autogol del portiere Alastra. Cross dell’ex Palermo Nicola Valente con il portiere che insacca nella propria porta il pallone. Incredibile ribaltamento di fronte del Siracusa che raddoppia con Puzone sul cross del solito Valente.