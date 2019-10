Video/ Siviglia Apoel (1-0): highlights e gol, Hernandez dà la vittoria agli spagnoli

Il video di Siviglia Apoel (1-0) ci racconta la vittoria spagnola firmata dal Chicharito Hernandez. Il Siviglia inizia subito a prendere in mano le redini del gioco, ed il più attivo sul fronte offensivo per gli andalusi è El Haddadi, che cerca in due occasioni la via del gol, trovando sempre la risposta della difesa cipriota. L’Apoel è comunque costretto a capitolare al 18′: Munir El Haddadi è ispiratissimo e serve un assist perfetto per Chicharito Hernandez, col messicano che non lascia scampo a Belec con la sua conclusione. L’Apoel prova a scuotersi e trova la prima conclusione a rete al 33′ con Andrija Pavlovic, tiro abbondantemente fuori. Nonostante questo, è il portiere dell’Apoel Belec a salire in cattedra per evitare di vedere i suoi andare all’intervallo con un passivo più ampio. Dice di no in due occasioni, al 37′ e al 39′, su conclusioni di Remy Lopes, poi al 40′ nega ad Hernandez la possibile doppietta. CLICCA QUI PER IL VIDEO SIVIGLIA APOEL: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO SIVIGLIA APOEL: IL SECONDO TEMPO

Il copione nel secondo tempo non cambia di molto, il Siviglia sembra ben più interessato a mantenere il vantaggio piuttosto che a cercare il raddoppio. E’ la sterilità offensiva dell’Apoel però a far dormire sonni tranquilli ai tifosi andalusi. Le migliori occasioni della ripresa le ha il Siviglia per un raddoppio che però non arriva: Franco Vazquez e Rony Lopes provano ad ispirare il gioco offensivo, poi Gudelj manca di poco il bersaglio dalla distanza poco prima della mezz’ora. Infine, è ancora il portiere dei ciprioti, Belec, a prendersi la copertina con un intervento notevole su una gran botta dell’argentino Banega. L’1-0 comunque basta al Siviglia, che si mantiene così a punteggio pieno nel girone A dopo la vittoria ottenuta in casa del Qarabag. Resta invece a secco l’Apoel, ancora a 0 punti avendo perso all’esordio in casa contro i lussemburghesi del Dudelange.

