Video/ Siviglia Betis( 2-0): highlights e gol. Lopetegui fa suo il Derby!

Pubblicità

Comincia col piede giusto la seconda parte della stagione della Liga per la formazione di Lopetegui: come si vede nel video di Siviglia Betis, la formazione di casa, nel primo match del campionato dopo tre mesi di stop per l’emergenza coronavirus, trova vittoria col risultato di 2-0 e tre punti decisivi nella graduatoria. Andando ad analizzare le fasi salienti del match, ben vediamo che il Siviglia ci ha messo davvero poco a prendere in mano le redini del match: fin dal primo tempo la formazione di Lopetegui ha imposto un buon ritmo, dominando il campo. Già all’11’ arriva la prima occasione del match con Ocampos: successivamente è El Haddadi a impensierire il Betis, che pure non registra grandi squilli in fase offensiva. Il primo tempo termina dunque a reti bianche, ma tornati in campo per la ripresa ecco che non dobbiamo attendere molto per il primo gol del match. L’occasione la fornisce la direzione arbitrale, che fischia un calcio di rigore in favore del Siviglia dopo il fallo in area di Bartra (successivamente confermatosi dal VAR): al 61’ si porta al dischetto Ocampos che non sbaglia e beffa dunque Joel Robles. La rete dà nuovo entusiasmo al Siviglia che ci mette pochissimo a trovare il bis, con la grande rete di Fernando, su assist dello stesso Ocampos. Sotto di due gol il Betis non ha trovato le forze giuste per reagire, nonostante l’ingresso di forza fresche, e al triplice fischio finale è stata dunque grande festa per Lopetegui, che riparte dunque in campionato con una pesante vittoria.

IL TABELLINO

SIVIGLIA BETIS 2-0 (0-0 PT)

RETI: 56′ Ocampos, 61′ Fernando

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón(80′ Escudero); Fernando, Joan Jordán; Óliver Torres (80’Vazquez), Ocampos (71′ Banega), Munir (75′ Suso); L. De Jong (71′ En-Nesyri). All. Lopetegui.

BETIS (4-3-3): Joel Robles; Emerson, Sidnei (46′ Feddal), Bartra, Álex Moreno (77′ Pedraza); Canales, Aleñá (69′ Joaquin), Guido Rodriguez; Fekir, Borja Iglesias (69′ Moron), Tello (61′ Lainez). All.Cesc Rubí.

ARBITRO: Lahoz

STADIO: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

AMMONITI: Bartra, Emerson

VIDEO SIVIGLIA BETIS, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA