Video/ Siviglia Borussia Dortmund (2-3) highlights e gol. Haaland devastante!

Dal video con gli highlights e i gol di Siviglia-Borussia Dortmund 2-3 si evince chiaramente come le due squadre non si siano di certo risparmiate, del resto non si può giocare un ottavo di Champions League con il freno a mano tirato. Tra le mura amiche del Sanchez Pizjuan gli andalusi mettono subito le cose in chiaro con Suso che trafigge Hitz anche grazie a una deviazione sfortunata di Hummels che spiazza in questa maniera il suo portiere. Il potenziale offensivo dei gialloneri è però devastante e in poco tempo la formazione tedesca pareggia i conti con Dahoud che pesca il jolly dalla lunga distanza, un bolide che non lascia scampo a Bounou. Dopodiché è Haaland a prendersi letteralmente la scena con una doppietta, il fortissimo attaccante norvegese spezza in due la difesa avversaria con le sue accelerazioni fulminee che farebbero impallidire pure Lewis Hamilton. In contropiede il BVB potrebbe chiudere definitivamente il discorso qualificazione con Reus e Sancho che mancano l’appuntamento con il poker, gli uomini di Lopetegui non mollano del tutto: nel finale Oscar Rodriguez colpisce un palo clamoroso su punizione, poi a sei minuti dal novantesimo de Jong accorcia le distanze e dà un senso al match di ritorno in programma il prossimo 9 marzo al Signal Iduna Park. Dove il fattore campo nell’era del Covid e degli stadi vuoti conterà fino a un certo punto.

Non è riuscito a buttarla dentro ma Marco Reus è stato indubbiamente tra i grandi protagonisti con un assist e tantissime giocate di qualità: “Al netto del gol incassato all’inizio il nostro è stato un primo tempo perfetto. Siamo sempre rimasti molto compatti, ci muovevamo in campo come se fossimo un unico blocco. Nella ripresa invece siamo stati fin troppo passivi, abbiamo lasciato l’iniziativa agli avversari e non siamo riusciti a trovare il quarto gol che avrebbe chiuso il discorso qualificazione. Siamo comunque soddisfattissimi di questo risultato, abbiamo compiuto un bel passo in avanti verso i quarti”. Diciotto gol in tredici partite di Champions League per Erling Haaland, nemmeno Leo Messi e Cristiano Ronaldo avevano fatto così bene alla sua età: “Assieme all’allenatore abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli e siamo riusciti a segnare tre gol in trasferta. Oggi mi sentivo molto bene, anche i miei compagni sono sempre rimasti sul pezzo. Forse nella ripresa potevamo fare qualcosina di più, peccato aver concesso il 2-3 al Siviglia, sarebbe stato meglio archiviare la pratica già oggi”. Suso invece è il ritratto dell’amarezza: “Ci siamo illusi per il gol iniziale, pensavamo che ci avrebbe spianato la strada verso la qualificazione, invece il Borussia Dortmund ha reagito alla grandissima e ci ha messo sotto. Abbiamo ancora 90 minuti a disposizione, possiamo ancora farcela”.

SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND 2-3 (1-3)

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Joan Jordan (72′ Oscar Rodriguez), Fernando, Rakitic (46′ Gudelj); Suso (60′ de Jong), En-Nesyri (60′ Munir), Papu Gomez (60′ Oliver Torres). All. Julen Lopetegui.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey Bauza, Akanji, Hummels, Raphael Guerreiro (76′ Passlack); Dahoud (89′ Meunier), Emre Can, Bellingham; Reus (80′ Brandt), Sancho; Halland. All. Edin Terzic.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 73′ Hummels (D), 88′ Oscar Rodriguez (S), 90’+1′ Haaland (D), 90’+5′ Lopetegui (S).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 7′ Suso (S), 19′ Dahoud (D), 27′ e 43′ Haaland (D), 84′ de Jong (S).

