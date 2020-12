Video/ Siviglia Chelsea (0-4): highlights e gol. Serata memorabile per Giroud

Nella resa dei conti per il primo posto nel gruppo E di Champions League 2020-21, il Chelsea umilia il Siviglia con un netto 0-4 che non ammette repliche: la squadra di Lopetegui, castrata dalle numerose assenze (oltre a Suso, Escudero a Acuna l’ex-ct della nazionale spagnola ha dovuto rinunciare a Vaclik che si è infortunato durante il riscaldamento pre-gara, propiziando l’esordio in prima squadra del giovanissimo Pastor), viene presa a pallonate dai Blues e in particolare da un uomo, Olivier Giroud. A 34 anni e 2 mesi l’attaccante francese si toglie il lusso di diventare il quattordicesimo calciatore a siglare una quaterna nel più importante torneo continentale per club, tutti i gol della serata al Pizjuan portano infatti la sua firma. Si comincia all’8’ quando Havertz si infila con una facilità disarmante tra i difensori avversari e apparecchia la tavola per il compagno che insacca e ringrazia il giovane tedesco arrivato quest’estate dal Bayer Leverkusen. In precedenza gli uomini di Lampard si erano resi pericolosi con Pulisic che non è riuscito a trovare il bersaglio grosso per questione di centimetri, prima dell’intervallo Rudiger si vede negare la rete del raddoppio per uno spettacolare salvataggio sulla linea da parte di Vazquez, costretto a indietreggiare per dare una mano ai suoi in vistosa difficoltà in fase difensiva. A inizio ripresa i padroni di casa provano timidamente a reagire con Idrissi che sbaglia l’apertura per En-Nesyri: serata davvero frustrante per il marocchino che si è visto arrivare pochissimi palloni dalle sue parti. Successivamente ci ha provato Gudelj dalla distanza, tentativo velleitario e assolutamente inoffensivo per gli ospiti che poi dilagano e nel giro di mezz’ora vanno a segno altre tre volte, sempre con il numero 18 che si porta a casa il pallone e una bandierina del calcio d’angolo. In attesa che i giovani sboccino e compiano il definitivo salto di qualità, ci pensano i veterani a tenere in alto questo Chelsea. Che la settimana prossima non dovrebbe avere troppi problemi ad affrontare il Krasnodar che dall’anno prossimo riprenderà la sua avventura in Europa dai sedicesimi di Europa League, stesso discorso per il Siviglia già comunque qualificato agli ottavi che andrà a fare visita al Rennes.

SIVIGLIA-CHELSEA 0-4 (0-1)

SIVIGLIA (4-3-3): Pastor; Jesus Navas (59’ Koundé), Sergi Gomez, Diego Carlos, Rekik; Rakitic (74’ Oliver Torres), Gudelj, Oscar Rodriguez (60’ Jordan); Vazquez (66’ Munir), En-Nesyri, Idrissi (60’ Ocampos). All. Julen Lopetegui.

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson Palmieri; Kovacic (67’ Ziyech), Jorginho (85’ Gilmour); Hudson-Odoi, Havertz (67’ Kanté), Pulisic (67’ Mount); Giroud (84’ Werner). All. Frank Lampard.

ARBITRO: Artur Dias (POR).

AMMONITI: 15’ Gudelj (S), 37’ Kovacic (C), 41’ Idrissi (S), 43’ Pulisic (C), 82’ Sergi Gomez (S), 90’+1’ Mount (C), 90’+1’ Jordan (C), 90’+1’ Ziyech (C).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 8’, 54’, 74’ e 83’ rig. Giroud (C).

