Video/ Siviglia Fenerbahce (2-0) gol e highlights: Jordan e Lamela piegano i turchi

VIDEO SIVIGLIA FENERBAHCE: LAMELA FIRMA IL BIS

Siviglia Fenerbahce video gol e highlights dell’andata degli ottavi di finale di Europa League terminata con il risultato 2-0 in favore dei padroni di casa. Un successo maturato nel secondo tempo con le firme di Jordan e Lamela. Nella prima frazione molto meglio la squadra ospite con varie occasioni tra cui il tiro in porta di Kadioglu parato coi piedi da Dmitrovic, la conclusione fuori di poco di Valencia e la chance per King a tu per tu con l’estremo difensore di biancorossi che si supera nuovamente. Il norvegese ci riproverà di testa poco più avanti, ma anche qui senza trovare la via del gol. Un Siviglia molto spento che sembra ancora scottato dal pesante 6-1 di campionato con l’Atletico Madrid.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: Di Maria in gol, poker Manchester!

CLICCA QUI PER IL VIDEO SIVIGLIA FENERBAHCE

Nel secondo tempo Sampaoli decide di buttare subito nella mischia Jordan sostituendo Telles e come per magia la partita cambia: proprio il centrocampista spagnolo neoentrato riceve da Rakitic e lascia partire una sassata dalla distanza che trova la deviazione di Arao che beffa Bayindir. Vantaggio che porta l’inerzia della partita dalla parte del Siviglia, fin lì come detto molto in difficoltà rispetto ad un Fenerbahce che però ha sprecato troppo. Il match prosegue e Sampaoli è di nuovo visionario inserendo Lamela al posto di Gil. Un quarto d’ora dopo il suo ingresso, l’ex Roma sale in cattedra e con una conclusione precisa firma il definitivo 2-0 che può far dormire sonni più tranquilli ai tifosi in vista del ritorno in Turchia.

Diretta/ Siviglia Fenerbahce (risultato finale 2-0): Lamela chiude i giochi

VIDEO SIVIGLIA FENERBAHCE: JORDAN INGRESSO DECISIVO

Una partita decisa con i cambi. Si può definire così la sfida tra Siviglia Fenerbahce, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Va dato quindi un grande merito a Sampaoli, capace di mischiare le carte in tavola nella ripresa e inserendo tra gli altri Jordan e Lamela, i due marcatori di serata. Il centrocampista ex Eibar ha impiegato poco più di dieci minuti per rendersi protagonista di un tiro (deviato) che è valso l’1-0 e naturalmente una partita in discesa, soprattutto rispetto al primo tempo.

Anche Lamela è subentrato, più precisamente a Bryan Gil verso il settantesimo, e a cinque minuti dalla fine trova l’angolo giusto per portare i suoi sul 2-0 permettendo alla banda di Sampaoli di affrontare con un pizzico in più di consapevolezza nel punteggio il Fenerbahce il 16 marzo. Da sottolineare anche la prestazione di Rakitic che mette lo zampino su entrambi i gol dando inoltre un supporto clamoroso per tutta la partita. Molto bene anche Dmitrovic: l’esperto portiere serbo di coppa ha dovuto applicarsi e non poco nel primo tempo per respingere gli attacchi avversari e consegnare una porta inviolata al termine della partita.

Diretta/ Manchester United Betis (risultato finale 4-1): poker all'Old Trafford!

VIDEO SIVIGLIA FENERBAHCE, IL TABELLINO

SIVIGLIA-FENERBAHCE 2-0

RETI: 11′ st Jordan, 40′ st Lamela.

SIVIGLIA: Dmitrovic, Acuna (42’′ st Suso), En Nesyri (42′ st Mir R.), Fernando, Gil (25′ st Lamela), Gudelj, Navas, Nianzou, Rakitic, Telles (1′ st Jordan J.), Torres (25′ st Ocampos). A disposizione: Bono, Flores, Bueno, Montiel. Allenatore: Sampaoli.

FENERBAHCE: Bayindir, Akaydin, Arao, Aziz, Crespo (22′ st Rossi), Kadioglu, Kahveci (42′ st Guler), King (22′ st Batshuayi), Lincoln (37′ st Osayi-Samuel), Szalai, Valencia (37′ st Joao Pedro). A disposizione: Cetin, Egribayat, Mor, Oosterwolde, Yandas, Yuksek, Zajc. Allenatore: Jesus.

AMMONITI: Telles (S), Gil (S), Kadioglu (F).

© RIPRODUZIONE RISERVATA