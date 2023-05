VIDEO/ Siviglia Juventus (2-1) gol e highlights. Gli andalusi la ribaltano

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SIVIGLIA JUVENTUS: BEFFA LAMELA!

Il Siviglia si prende ai tempi supplementari la settima finale di Europa League dal 2006 rimontando una Juventus che può nutrire rimpianti. Parte forte il Siviglia, al 14′ esce dal guscio la Juventus con una conclusione di Fagioli che finisce in angolo per la deviazione di Bade: sul conseguente calcio d’angolo, miracolo di Bounou su Gatti che aveva staccato di testa. Al 24′ anche gli andalusi hanno una grande occasione per sbloccare il match, colpo di testa in allungo di Ocampos e Szczesny oppone una super-parata proprio sulla linea di porta, sul conseguente angolo Locatelli spazza l’area sul colpo di testa di En-Nesyri. Quindi grande palla di Rabiot in verticale, Di Maria si infila tra i centrali avversari ma alza sopra la traversa con un tocco sotto, ignorando Kean che avrebbe appoggiato comodamente a rete. Fioccano le occasioni da gol: al 33′ palo colpito da Moise Kean che colpisce la base del legno con un diagonale, cercando di piazzare il pallone sul secondo palo. Sul capovolgimento di fronte gran palla di Oliver Torres per Rakitic che gira però in area sopra la traversa. Al 40′ cambio forzato per Allegri: Fagioli si infortuna per uno scontro con Gudelj, lo sfortunato centrocampista deve abbandonare il campo in barella (sospetta frattura della clavicola per lui) e al suo posto entra Paredes. 4′ di recupero e grosso rischio per un intervento in scivolata di Cuadrado su Oliver Torres, rigore possibile ma il VAR non interviene.

DIRETTA/ Siviglia Juventus (risultato finale 2-1): andalusi in finale con la Roma!

Nel secondo tempo al 10′ Rabiot scappa via e piazza sul secondo palo, Bounou è battuto ma il pallone esce a pochissimi centimetri dal palo. Viene ammonito Acuna per un fallo su Cuadrado, sugli sviluppi della punizione battuta dallo stesso Cuadrado arriva Bremer al colpo di testa col pallone che finisce di nuovo fuori d’un nulla. Al 19′ doppio cambio per Allegri con Chiesa e Vlahovic che prendono il posto di Di Maria e Kean. E al 20′ proprio Vlahovic sblocca il risultato in favore dei bianconeri, con un tocco maldestro di Bade che di fatto manda in porta il serbo, che non sbaglia a tu per tu con Bounou. Il Siviglia si riversa in avanti, al 27′ però brutto errore in uscita di Chiesa, Suso arriva sul pallone e trova il pari con un siluro all’incrocio dei pali. Si va ai supplementari: al 5′ buona chance per Chiesa che calcia però addosso a Bounou dopo un break di Danilo. Sul capovolgimento di fronte però è il Siviglia a passare. Affondo di Bryan Gil sulla sinistra e cross per Lamela che stacca di testa piazzando il pallone all’angolino, imparabile per Szczesny. Al 10′ fuori Bryan Gil ed in campo Montiel tra gli andalusi, proprio Montiel procura un’ammonizione per Danilo. Ultimi assalti della Juventus, al 6′ Chiesa spreca una grande occasione, quindi viene espulso Acuna, doppia ammonizione per perdita di tempo. Dopo 4′ di recupero arriva il fischio finale che porta il Siviglia alla finale di Budapest contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA JUVENTUS/ Quote: Papu Gomez e gli altri "ex italiani"

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SIVIGLIA JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Massimiliano Allegri non può non rincuorare la sua Juventus: “C’è delusione, la squadra ha fatto quello che doveva fare contro un Siviglia più esperto. Abbiamo pagato i dettagli, per questo siamo usciti. Episodi? Non mi danno fastidio, sono partite talmente importanti che solo con l’esperienza internazionale si può migliorare. È stata un’annata difficile, dispiace per i ragazzi, meritavano la finale per quello che hanno fatto ma il Siviglia ha fatto una buona partita. Ora pensiamo ad arrivare secondi in campionato e poi faremo le valutazioni con la società. La stagione è positiva nonostante non abbiamo vinto trofei, hanno giocato tanti giovani che l’anno prossimo faranno meglio. Abbiamo fatto tutto il possibile, ora è il momento di rimboccarsi le maniche, restare lucidi e valutare tutto“.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Siviglia Juventus/ Diretta tv: Di Maria torna come titolareVIDEO/ Siviglia Juventus (2-1) gol e highlights. Gli andalusi la ribaltanoVIDEO/ Inter Milan (1-0) gol e highlights. Lautaro Martinez fa la storia!VIDEO/ Sampdoria Empoli (1-1) gol e highlights. Piccoli timbra la salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA