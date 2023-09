Video/ Siviglia Lens (1-1) gol e highlights: Fulgini salva i suoi (20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SIVIGLIA LENS, PARI INASPETTATO…

Siviglia Lens ha inizio con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Il Siviglia, giocando davanti al suo pubblico, è determinato a ottenere una vittoria, mentre il Lens cerca di resistere alla pressione iniziale. Il Siviglia sembra più aggressivo nei primi minuti della partita, cercando di creare occasioni da gol. Il centrocampista Lucas Ocampos, con la sua abilità e velocità, è al centro dell’azione. Ecco il momento che tutti stavano aspettando: Ocampos prende palla sulla fascia destra, dribbla un difensore avversario con una serie di finte e tagli verso l’area di rigore. Con un tiro potente e preciso, Ocampos batte il portiere avversario e segna un gol spettacolare! Il pubblico esplode di gioia mentre Ocampos celebra con i suoi compagni di squadra. Dopo il gol, il Siviglia è carico di fiducia e continua a spingere in avanti, cercando di aumentare il vantaggio. Il Lens, d’altra parte, sta cercando di riprendersi e organizzare le proprie azioni offensive.

Sivigia Lens. Il Siviglia sta difendendo con determinazione, cercando di respingere gli attacchi del Lens e mantenere la loro porta inviolata. La loro linea difensiva è ben organizzata e sta mettendo in difficoltà gli attaccanti avversari. Nel frattempo, il Lens sta cercando di aumentare la pressione sull’area di rigore avversaria e ha un’occasione promettente quando Acuna riceve il pallone in una posizione favorevole. Acuna prova un tiro potente, cercando di sorprendere il portiere del Siviglia, ma il portiere compie un intervento decisivo, respingendo la palla e mantenendo il vantaggio per la sua squadra. La tensione in campo è palpabile mentre entrambe le squadre cercano di influenzare il risultato prima della fine del primo tempo. Il pubblico è in attesa di vedere come si svilupperà la partita nella seconda metà.

Siviglia Lens con entrambe le squadre desiderose di ottenere la vittoria, con il punteggio ancora fissato sul 1-1. Il Siviglia sta cercando di riprendersi la leadership, mentre il Lens vuole mantenere il proprio slancio dopo il gol del pareggio. Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo, il Siviglia cerca di aumentare la pressione offensiva, spingendo per creare occasioni da gol. Tuttavia, il Lens sta difendendo con determinazione, cercando di chiudere gli spazi e contrastare gli attacchi avversari. In un momento cruciale, Fulgini del Lens riesce a trovare il gol del pareggio. Dopo un’azione d’attacco ben costruita, Fulgini si trova in una posizione ideale nell’area di rigore del Siviglia e tira un preciso colpo in porta che supera il portiere avversario. Il Lens celebra il gol mentre i tifosi ospiti esultano. La partita è ora in bilico, e entrambe le squadre cercano di prendere il sopravvento. Il Siviglia è determinato a riprendere il vantaggio, mentre il Lens vuole mantenere il punteggio. Il pubblico è in attesa di vedere come si svilupperà il resto del secondo tempo di questa partita avvincente.

Siviglia Lens è entrato nella sua fase finale, con il punteggio che rimane fissato sul 1-1 tra il Siviglia e il Lens. Entrambe le squadre cercano disperatamente di ottenere la vittoria o almeno di segnare il gol decisivo. Negli ultimi venti minuti, il Lens sta cercando di mantenere il punteggio, mentre il Siviglia sta mettendo sotto pressione la difesa avversaria, cercando in tutti i modi di trovare il gol che potrebbe garantire loro la vittoria. In un momento cruciale, Lucas Ocampos del Siviglia ha un’occasione chiave per portare la sua squadra in vantaggio. Riceve il pallone sulla sinistra, dribbla un difensore avversario con abilità e si trova in una posizione ideale nell’area di rigore del Lens. Ocampos tira un potente colpo in porta, ma il portiere del Lens compie un intervento eccezionale, respingendo la palla e mantenendo il punteggio in parità.

SIVIGLIA: Dmitrovic M. (Portiere), Sanchez J. (dal 35′ st Navas J.), Gudelj N., Ramos S., Pedrosa A., Fernando, Sow D. (dal 18′ st Soumare B.), Lamela E. (dal 18′ st Lukebakio D.), Rakitic I. (dal 29′ st Suso), Ocampos L., En Nesyri Y. (dal 35′ st Diaz M.). A disposizione: Bade L., Gattoni F., Jordan J., Mir R., Nyland O. (Portiere), Salas K., Torres O. Allenatore: Mendilibar J. L..

LENS: Samba B. (Portiere), Gradit J., Danso K., Medina F., Frankowski P., Abdul Samed S., Mendy N. (dal 26′ st Diouf A.), Machado D. (dal 40′ st Haidara M.), Sotoca F., Fulgini A. (dal 31′ st Thomasson A.), Wahi E. (dal 26′ st Guilavogui M.). A disposizione: Aguilar R., El Aynaoui N., Khusanov A., Leca J. (Portiere), Maouassa F., Pandor Y. (Portiere), Said W. Allenatore: Haise F..

Reti: al 9′ pt Ocampos L. (Siviglia) al 24′ pt Fulgini A. (Lens) .

Ammonizioni: al 37′ pt Gudelj N. (Siviglia), al 25′ st Ramos S. (Siviglia), al 28′ st Ocampos L. (Siviglia) al 14′ pt Medina F. (Lens), al 17′ pt Sotoca F. (Lens), al 18′ pt Samba B. (Lens), al 30′ pt Fulgini A. (Lens), al 45′ st Haidara M. (Lens).

