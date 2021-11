Video/ Siviglia Lille (1-2): gol e highlights, ribaltone francese! (Champions League)

VIDEO SIVIGLIA LILLE (1-2): VITTORIA PREZIOSA PER GLI OSPITI

All’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan il Lille supera in trasferta ed in rimonta il Siviglia per 2 a 1. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa guidati da mister Lopetegui a prendere presto in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva al 6′ con Lucas Ocampos attraverso il colpo di testa finito alto sopra la traversa sul calcio d’angolo da lui stesso guadagnato. Il suo compagno Rafa Mir non combina poi di meglio sparando a sua volta in curva di testa all’10’. I minuti scorrono sul cronometro ed all’11’ gli ospiti allenati dal tecnico Gourvennec protestano per un presunto fallo subito da David in area spagnola non ravvisato dall’arbitro. Al 34′ Bamba suona la carica per i suoi sollecitando il portiere di casa ed al 43′ David mette a segno la rete del vantaggio per i francesi trasformando il calcio di rigore ravvisato dal VAR per un fallo di Delaney nei confronti di Bamba. Al 45′ Ikone manca infine il sorpasso evitato soltanto da Bono.

VIDEO SIVIGLIA LILLE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel finale della frazione di gioco precedente ed i mastini, dopo diversi tentativi, trovano il gol del pareggio per merito di uno scatenato Ikone, su suggerimento di Celik il quale ha anche colto un palo al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro nemmeno i sette minuti di recupero concessi non bastano ai biancorossi per ripristinare l’equilibrio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro rumeno I. Kovacs ha estratto il cartellino giallo per ben 12 volte ammonendo rispettivamente Delaney, En Nesyri, Lopetegui, Ocampos, Montiel e Diego Carlos da un lato, Bamba, Ikone, Andre, Xeka, Grbic e Yazici dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quarto turno della competizione europea permettono al Lille di salire a quota 5 nella classifica del girone G della Champions League scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Siviglia, rimasti appunto fermi con i loro 3 punti.

VIDEO SIVIGLIA LILLE: IL TABELLINO

Siviglia-Lille 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 15′ Ocampos(S); 43′ RIG. David(L); 51′ Ikone(L).

Assist: 15′ Rafa Mir(S); 51′ Celik(L).

SIVIGLIA (4-3-3) – Bounou; Jesús Navas(65′ Montiel), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Delaney(57′ Lamela), Fernando, Óliver Torres(72′ El Haddadi); Suso(57′ Jordan), Rafa Mir(57′ En Nesyri), Ocampos. Allenatore: Julen Lopetegui.

LILLE (4-3-3) – Grbic; Zeki Çelik, Tiago Djaló, José Fonte, Reinildo; Renato Sanches(75′ Onana), André, Ikoné; T. Weah(72′ Yazici), David(86′ Xeka), Bamba. Allenatore: Jocelyn Gourvennec.

Arbitro: I. Kovacs (Romania).

Ammoniti: 43′ Delaney(S); 60′ En Nesyri(S); 62′ Lopetegui(S); 78′ Bamba(L); 79′ Ikone(L); 87′ Andre(L); 90′ Ocampos(S); 90’+5′ Xeka(L); 90’+7′ Montiel(S); 90’+7′ Diego Carlos(S); 90’+7′ Grbic(L); 90’+8′ Yazici(L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SIVIGLIA LILLE



