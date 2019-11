Video/ Siviglia Qarabag (2-0): highlights e gol. Spagnoli a pieni punti!

Nella quinta giornata del girone A dell’Europa league, il Siviglia incassa un’altra vittoria ai danni del Qarabag, firmando un ottimo 2-0, grazie ai gol di Gil e Dabbur arrivati nella ripresa. Riguardando il video di Siviglia Qarabag, ecco che la prima frazione di gioco è stata dominata da un possesso palla del Siviglia che si rivela piuttosto sterile. E’ anzi il Qarabag ad avere la prima grande occasione da gol della partita, con Huseynov che impegna il portiere Bono. Il più concreto tra le fila degli andalusi è Munir El Haddadi, che è l’unico ad arrivare alla conclusione con una certa continuità. Anche Sergio Escudero ci prova dalla distanza, il Qarabag lascia comunque il possesso palla al Siviglia senza scomporsi. La migliore occasione del primo tempo il Siviglia la crea al 42′ con una punizione di Munir El Haddadi che trova però il gran riflesso di Begovic, che toglie il pallone dall’incrocio dei pali.

IL SECONDO TEMPO

La pressione andalusa aumenta nella ripresa, ci prova Dabbur ma anche il Qarabag impegna Bono con Zoubir. Al 16′ è il neo entrato Gil a sbloccare il risultato, con una bella conclusione dal limite che piega Begovic. Nella parte finale della gara è il Siviglia a sfiorare a più riprese il tris, prima con una gran botta di Gudelj, poi con una conclusione alta di Dabbur, infine con una gran parata di Begovic su El Haddadi. C’è comunque spazio nel recupero, al 92′, per una gran botta di Dabbur che si infila sotto la traversa. Con questo 2-0 il Siviglia resta primo a punteggio pieno nel girone, per il Qarabag situazione complicata dopo lo 0-2 dell’Apoel in casa del Dudelange, che regala ai ciprioti il secondo posto.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SIVIGLIA QARABAG, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA