Video/ Slavia Praga Arsenal (0-4) gol e highlights. Poker dei Gunners!

Una settimana fa raccontavamo di un Arsenal in affanno incapace di battere lo Slavia Praga, a distanza di soli sette giorni ci siamo dovuti ricredere sulle qualità dei Gunners ai quali bastano i primi 25 minuti di gioco per spazzare via i cechi e approdare in semifinale dove affronteranno il Villarreal di Unai Emery, che vorrà certamente prendersi la rivincita dopo il benservito ricevuto dal club inglese nel novembre 2019, quando il Covid non aveva ancora stravolto le nostre vite (un anno e mezzo ma sembra sia passato un secolo). Con il risultato di 0-4, la squadra di Arteta passa il turno e mette a tacere tutte le critiche che hanno caratterizzato una stagione sin qui deludente, almeno in Premier League dove l’Arsenal non è mai stato in corsa né per il titolo né per un posto in Champions. All’Eden Arena si capisce subito che non è serata per i padroni di casa con gli ospiti che prendono il largo sin dal fischio d’inizio, al quarto d’ora la sblocca Smith Rowe ma interviene il VAR che segnala all’arbitro Cakir un fuorigioco millimetrico del numero 32, come non detto. L’episodio incattivisce ancora di più i cannonieri che continuano ad attaccare finché al 18’ non ci pensa Pépé a gonfiare la rete. L’undici di Trpisovsky accusa il colpo, Hromada va in tilt e travolge Saka dentro l’area di rigore. Dagli undici metri Lacazette non lascia scampo a Kolar e firma il raddoppio, scongiurando così i supplementari. Non contento di aver procurato il penalty e confezionato in precedenza l’assist per il suo giovane compagno, il centrocampista classe 2001 si mette in proprio e cala il tris al 24’. Fine dei giochi, nella ripresa il centravanti francese si regala un’altra doppietta dopo quella di pochi giorni fa contro lo Sheffield, l’avventura in Europa dello Slavia Praga – che nei turni precedenti aveva eliminato il Leicester e i Rangers di Glasgow – termina nel peggiore dei modi.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: ecco le quattro semifinaliste

VIDEO SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-4, IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-4 (0-3)

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar; Bah (46’ Visinsky), Holes, Zima, Boril (46’ Dorley); Sevcik, Stanciu (46’ Lingr), Hromada (46’ Masopust), Provod, Olayinka; Kuchta (72’ Tecl). All. Jindrich Trpisovsky.

ARSENAL (4-3-3): Leno; Chambers, Holding, Pablo Marì, Xhaka; Ceballos, Saka (78’ Martinelli), Partey (78’ Cédric); Pépé (88’ Balogun), Lacazette (78’ Nketiah), Smith Rowe (67’ Elneny). All. Mikel Arteta.

Diretta/ Manchester United Granada (risultato finale 2-0): autogol di Vallejo al 90'

ARBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

AMMONITI: 20’ Hromada (SP), 63’ Olayinka (SP), 82’ Martinelli (A).

RECUPERO: 2’ pt, 1’ st.

MARCATORI: 18’ Pépé (A), 21’ rig. e 77’ Lacazette (A), 24’ Saka (A).

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Villarreal Dinamo Zagabria (risultato finale 2-1): Orsic accorcia

© RIPRODUZIONE RISERVATA