Video Slavia Praga Bodo/Glimt (2-2), gol e highlights: pareggio clamoroso dei norvegesi che recuperano due reti.

VIDEO SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT (2-2): FET TROAV IL PARI AL 90′

Ritmi alti e partita subito godibile quella del video Slavia Praga Bodo/Glimt che regala tante emozioni nei primi 45 minuti. All’11’ ci provano subito i norvegesi con Evjen che sfrutta un brutto errore di Mbodji in disimpegno per soffiargli il pallone e calciare da pochi passi. Ad evitare il gol è un super Stanek che salva con il piede. Alle già numerose assenze per i cechi si aggiunge l’infortunio del capitano Holes che è costretto a lasciare il posto a Chaloupek al 18′.

La partita si sblocca al 23′ quando Provod trova un cross basso dalla destra che attraversa tutta l’area e trova sul secondo palo l’appoggio in rete di Mbodji che segna un gol al suo debutto con lo Slavia Praga e in questa competizione. Prima della pausa tra i due tempi, il Bodo/Glimt calcia altre due volte in porta con Hauge e Evjen ma trova ancora uno Stanek molto attento e bravo a respingere.

Il secondo tempo del video Slavia Praga Bodo/Glimt è ancora più bello del primo e si apre subito con una grande occasione per il pareggio dei norvegesi. Bassi, entrato nell’intervallo, scappa sulla destra e viene steso in area di rigore da Mbodji che manda dal dischetto Hogh. Il tiro del numero 9 è respinto da una grande parata di Stanek che salva il risultato. Da possibile pareggio dei norvegesi si passa al raddoppio dei cechi che vivono la notte da sogno di Mbodji.

Il senegalese, infatti, si fa trovare ancora pronto sul secondo palo e corregge in rete un super assist di Provod. Il 2 a 0 sembra aver chiuso il match ma, soli tre minuti dopo, Bassi trova il gol del pareggio risolvendo una mischia in area dopo i salvataggi di Stanek e Hashioka.

Gli ultimi minuti sono giocati meglio dallo Slavia Praga che sfiora anche il terzo gol con Provod ma lascia troppo spazio in contropiede al Bodo/Glimt che non si fa pregare e pareggia al 90′ con un mancino al volo di Fet al termine di un’azione gestita da Riisnaes. La partita finisce 2 a 2 e consegna il primo storico punto in Champions League al Bodo/Glimt che impedisce ai cechi di portare a casa la prima vittoria tra le mura amiche in questa competizione.

VIDEO SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT (2-2): GOL E HIGHLIGHTS