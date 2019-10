Video/ Slavia Praga Borussia Dortmund (0-2): highlights e gol. Doppietta di Hakimi!

Al Sinobo Stadium il Borussia Dortmund supera in trasferta lo Slavia Praga con un netto 2 a 0. Come si vede nel video di Slavia Praga Borussia Dortmund, nel primo tempo i tedeschi cercano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ma, almeno inizialmente, i padroni di casa sembrano reggere, tentando anche di affacciarsi in zona offensiva. I gialloneri riescono a spezzare l’equilibrio al 35′ per merito dello spunto vincente di Hakimi, ispirato da Brandt. Nel secondo tempo la squadra di mister Favre decidere di amministrare il vantaggio acquisito nella frazione precedente e gli uomini del tecnico Trpisovsky faticano a reagire a dovere per raggiungere il gol del pareggio. Nel finale di gara, precisamente all’89’, è la doppietta di Hakimi, sempre su assist dell’ottimo Brandt, a fermare definitivamente il punteggio con la rete del raddoppio. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Borussia Dortmund di salire a quota 4 nella classifica del girone F di Champions League mentre lo Slavia Praga non si muove, rimanendo fermo con un solo punto.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Borussia Dortmund si sia aggiudicato il successo finale gestendo abilmente la situazione di vantaggio, con lo Slavia Praga capace di aggiudicarsi il possesso palla con il 51% ma registrando una precisione inferiore rispetto agli avversari per quanto concerne i passaggi: il 79% contro il 75% con 386 su 487 e 377 su 503 appoggi completati. I tedeschi hanno anche riconquistato più palloni, 49 a 43, ma i cechi si sono distinti in fase offensiva per il 17 a 10 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 5 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Borussia Dortmund è stata la squadra più scorretta a causa del 10 a 6 nel computo dei falli commessi e l’arbitro olandese B. Kuipers ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Sevcik da un lato, Piszczek ed Hovorka dall’altro.

IL TABELLINO

Slavia Praga-Borussia Dortmund 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 35′, 89′ Hakimi(B).

Assist: 35′, 89′ Brandt(B).

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) Kolar; Coufal, Hovorka, Kudela, Boril; Soucek, Sevcik; Masopust(76′ Zeleny), Stanciu(83′ Stanciu), Olayinka; Tecl(59′ Van Buren). All.: Trpisovsky.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) Burki; Hakimi(90′ Zagadou), Akanji, Hummels, Piszczek; Witsel, Delaney; Sancho(74′ Hazard), Brandt(90’+2′ Gotze), Raphael Guerreiro; Reus. All.: Favre.

Arbitro: B. Kuipers (Olanda).

Ammoniti: 22′ Piszczek(B); 45′ Sevcik(S); 50′ Hovorka(S).

