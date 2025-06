VIDEO SLOVACCHIA ITALIA: LA PARTITA!

Video Slovacchia Italia U21 che si sblocca dopo appena sei minuti grazie la rete del centrocampista del Torino Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 si inserisce perfettamente dove il passaggio del compagno Gnonto insaccando sul portiere avversario con un pallone morbido di sinistro. Italia che va vicino alla seconda rete con un calcio di punizione battuto da Baldanzi. La Slovacchia attacca soprattutto dalle parti di Zanotti che è anche costretto a beccarsi il cartellino giallo. Dopo 45 minuti risultato è di 0-1.

Secondo tempo che racconta una sfida con la Slovacchia più in palla rispetto agli Azzurrini. Sauer più volte prova ad impensierire Desplanches. Tra i giocatori più in forma c’è il veronese Suslov che mette in difficoltà l’Italia incuneandosi tra le linee Azzurre. Miracoloso Desplanches nel finale che salva il risultato. Vede la palla all’ultimo e smanaccia in modo eccezionale. Italia che vince e si qualifica al turno successivo giocandosi il primo posto nella sfida contro la Spagna.

VIDEO SLOVACCHIA ITALIA: GOL E HIGHLIGHTS