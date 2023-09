Video/ Slovacchia Portogallo (risultato 0-1) gol e highlights. Decide Bernardo Silva! (Euro 2024)

VIDEO SLOVACCHIA PORTOGALLO

Il Portogallo vincendo a Bratislava compie un passo probabilmente decisivo verso Euro 2024. Già nei primi 5 minuti di gioco, sia Lobotka che Pekarik hanno dovuto fermarsi a causa di fastidi fisici, ma fortunatamente per la Slovacchia non hanno avuto conseguenze gravi. Al 10′, Duda ha creato un’occasione per Kucka, che è riuscito a calciare a rete con un potente sinistro, ma senza trovare il bersaglio. Successivamente, Diogo Costa ha effettuato una buona parata su un tiro di Polievka. Al 17′, si è verificata la prima grande occasione della partita, con Vavro che ha perso palla e ha permesso a Cristiano Ronaldo di servire Bruno Fernandes, il quale però ha calciato contro il portiere slovacco Dubravka. La partita è rimasta in stallo nella parte centrale del primo tempo, con il Portogallo che ha cercato di accelerare il gioco grazie a Leao, ma ha dovuto fare attenzione ai contropiede slovacchi. Schranz è stato ammonito tra i padroni di casa, ma la gara si è sbloccata verso la fine del primo tempo. Al 42‘, la Slovacchia ha sfiorato il vantaggio con un palo colpito da Haraslin con un potente destro. Subito dopo, al 43′, il Portogallo ha aperto il punteggio con Bernardo Silva che ha servito Bruno Fernandes, bravo a segnare con precisione contro Dubravka. Si è quindi andati all’intervallo con il Portogallo in vantaggio di un gol.

Nel secondo tempo, la partita è rimasta vivace, con Joao Cancelo che ha cercato il gol per il Portogallo e Pekarik che ha reso pericolosa la Slovacchia con un tiro. Duda è stato ammonito tra le fila dei padroni di casa. Al 10′, Dubravka ha dovuto respingere un tiro di Leao. Ronaldo è stato anche ammonito per un intervento troppo aggressivo su Dubravka. Successivamente, Semedo, Pedro Neto e Otavio sono subentrati a Cancelo, Leao e Vitinha nel Portogallo. Al 20′, Cristiano Ronaldo ha tentato nuovamente il gol, ma Dubravka è rimasto solido. Nel finale di partita, la Slovacchia ha cercato di trovare il pareggio, ma il Portogallo si è difeso nella propria metà campo per preservare la vittoria. C’è stata un‘ultima occasione per la Slovacchia al 42′ della ripresa, con una girata di Laszlo Benes respinta in angolo, ma nei 6 minuti di recupero concessi, la Slovacchia non è riuscita a ottenere un pareggio. Il Portogallo ha quindi conquistato la quinta vittoria consecutiva in altrettante partite giocate nel girone, un passo importante verso la qualificazione per Euro 2024.

VIDEO SLOVACCHIA PORTOGALLO 0-1, IL TABELLINO

SLOVACCHIA: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka (dal 30′ st Benes), Lobotka (dal 38′ st Hrosovsky), Duda, Schranz (dal 18′ st Suslov), Polievka (dal 18′ st Bozenik), Haraslin (dal 38′ st Duris). A disposizione: Ravas, Rodak, Bero, De Marco, Gyomber, Tomic, Valjent. Allenatore: Calzona.

PORTOGALLO: Costa, Dalot, Dias, Antonio Silva, Cancelo (dal 17′ st Semedo), Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha (dal 17′ st Otavio), Ronaldo, Leao (dal 17′ st Neto). A disposizione: Patricio, Sa, Diogo Jota, Horta, Inacio, Joao Felix, Pereira, Ramos, Toti. Allenatore: Martinez.

Marcatore: al 43′ pt Bruno Fernandes

Ammonizioni: al 35′ pt Schranz (Slovacchia), al 8′ st Duda (Slovacchia), al 42′ st Calzona (Slovacchia), al 17′ st Ronaldo (Portogallo).

