Video/ Slovacchia Spagna (0-5): highlights e gol. Luis Enrique agli ottavi!

VIDEO SLOVACCHIA-SPAGNA (0-5): LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico de la Cartuja la Spagna supera la Slovacchia per 5 a 0. Nelle fasi iniziali sono come di consueto gli uomini guidati dal tecnico Luis Enrique a prendere subito in mano il controllo delle operazioni mantenendo il possesso del pallone ma senza creare grossi pericoli alla difesa di mister Tarkovic. Gli spagnoli sprecano poi una clamorosa opportunità per spezzare l’equilibrio quando il VAR conferma il fallo di Hromada ai danni di Koke ma lo juventino Morata sbaglia il calcio di rigore al 12′ a causa della parata effettuata provvidenzialmente dall’estremo difensore Dubravka. I minuti scorrono sul cronometro e dopo il penalty fallito Morata tenta di farsi perdonare con scarso successo intorno al 24′ con una conclusione respinta da Dubravka. Proprio il portiere slovacco regala tuttavia il vantaggio ai rivali di giornata spedendo il tiro di Sarabia ribattuto dal palo all’interno della sua rete. Nel finale del primo tempo sono le Furie Rosse ad andare a caccia del raddoppio sparando largo con Koke al 45′ ed impegnando Dubravka alla parata sulla giocata di Gerard Moreno nel recupero al 45’+1′. Il bis ha quindi la firma di Laporte, autore di un bel colpo di testa sull’assist di Gerard Moreno al 45’+3′.

Nella ripresa i Falchi sembrano essere più compatti e desiderosi quantomeno di accorciare le distanze sebbene la Spagna prosegua nel dominare la partita riuscendo a trovare pure la terza rete del match grazie a Sarabia al 56′, raccogliendo il suggerimento vincente offertogli dal suo compagno Jordi Alba. Nell’ultima parte dell’incontro le Furie Rosse non accennano a togliere il piede dall’acceleratore, tanto da siglare il poker con il neo entrato Ferran Torres al 67′, su passaggio di Sarabia. Ci pensa poi un altro giocatore appena inserito a propiziare la cinquina quando Pau Torres costringe Kucka all’autorete al 71′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese B. Kuipers ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Duda e Skriniar da un lato, Busquets e Alba dall’altro. I tre punti conquistati permettono alla Spagna di salire a quota 5 nella classifica del gruppo E mentre la Slovacchia non si muove, rimanendo ferma con i suoi 3 punti.

IL TABELLINO

Slovacchia-Spagna 0 a 5 (p.t. 0-2)

Reti: 30′ AUTO Dubravka(Sl); 45’+3′ Laporte(Sp); 56′ Sarabia(Sp); 67′ Ferran Torres(Sp); 72′ AUTO Kucka(Sl). Assist: 30′, 67′ Sarabia(Sp); 45’+3′ Moreno(Sp); 56′ J. Alba(Sp); 72′ Pau Torres(Sp);

SLOVACCHIA (4-4-1-1) – Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Haraslin(69′ Suslov), Kucka, Hromada(46′ Lobotka), Mak(69′ Weiss); Hamsik(90′ Benes); Duda(46′ Duris). Allenatore: Stefan Tarkovic.

SPAGNA (4-3-3) – Unai Simon; Azpilicueta(77′ Oyarzabal), Eric Garcia(71′ Pau Torres), Laporte, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets(71′ Alcantara), Pedri; Sarabia, Morata(66′ Ferran Torres), Gerard Moreno(77′ Traore). Allenatore: Luis Enrique.

Arbitro: B. Kuipers (Olanda).

Ammoniti: 12′ Duda(Sl); 40′ Busquets(Sp); 60′ Alba(Sp); 90’+4′ Skriniar(Sl).

