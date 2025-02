SORRENTO AUDACE CERIGNOLA, OSPITI CORSARI!

Abbiamo un inizio movimentato per Sorrento Audace Cerignola, poiché dopo un avvio sottotono della squadra capolista abbiamo anche l’infortunio per Paolucci. Il giocatore non riesce a proseguire dopo aver sentito la gamba sinistra tirare, si crede il polpaccio ma nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.

Video/ Crotone Monopoli (2-0) gol e highlights: Murano ne mette due! (23 febbraio 2025, Serie C)

Ci pensa però Salvemini a trovare la rete del vantaggio grazie ad una prodezza delle sue, l’attaccante con un primo controllo si libera di un marcatore dentro l’area e calcia forte con il destro dove il portiere fa fatica ad arrivare essendo posizionato male. Perciò attenzione, il secondo tempo sarà incredibile da rivivere con questi highlights.

Video/ Novara Renate (1-0) gol e highlights: Agyemang la porta a casa! (23 febbraio 2025, Serie C)

SORRENTO AUDACE CERIGNOLA, IL SECONDO TEMPO

Termina 0-1 tra Sorrento e Audace Cerignola, con gli ospiti che conquistano la vittoria grazie a un gol nel primo tempo. La rete decisiva è arrivata grazie a Salvemini, che ha finalizzato una splendida azione corale, chiudendo un triangolo perfetto e infilando il pallone nell’angolo basso, battendo il portiere del Sorrento.

Nel secondo tempo, i campani hanno provato a cambiare l’inerzia della gara con gli ingressi di Rossetti e Riccardi, ma senza riuscire a sfondare la solida difesa dell’Audace. Gli ospiti hanno gestito bene il vantaggio, rischiando poco e cercando di colpire in ripartenza. Il Sorrento ha aumentato la pressione nel finale, ma senza trovare il gol del pareggio. L’Audace Cerignola porta così a casa una vittoria preziosa, confermando solidità e cinismo nei momenti chiave del match.

Video Torres Pontedera (1-0)/ Gol e highlights: Carboni firma il successo! (Serie C, 23 febbraio 2025)

VIDEO SORRENTO AUDACE CERIGNOLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS