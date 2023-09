VIDEO/ Sorrento Avellino (risultato 0-1) gol e highlights. Pazienza, prima vittoria (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO AVELLINO: LA PARTITA

Prima vittoria dell’Avellino in campionato, in casa del Sorrento. Nella prima metà del primo tempo, il Sorrento ha una buona opportunità al 10′ con Vitale, ma il suo tiro termina sopra la traversa. In seguito, Tito dell’Avellino viene ammonito per un fallo. Al 23′, su un calcio d’angolo, Panelli devia la palla nell’area di rigore, ma Ghidotti dell’Avellino è pronto a respingere il pericolo. Benedetti viene ammonito per un fallo su Scala, mentre Vitale viene ammonito per una scorrettezza su Cionek. Tuttavia, le opportunità da gol scarseggiano nella seconda metà del primo tempo al “Viviani” di Potenza. Tito dell’Avellino si fa vedere in avanti, segnando un cambiamento nella sua squadra dopo un inizio difficile. Prima dell’intervallo, Gori del Sorrento protesta per un contatto in area con Nicolini, ma l’arbitro fa proseguire il gioco e si va all’intervallo con un pareggio tra Sorrento e Avellino.

All’inizio del secondo tempo, l’Avellino riesce a sbloccare il derby campano. Al 3′, Tito segna, girando il pallone in rete con un tiro di sinistro su un cross ben calibrato di Cancellotti. Al 5º minuto, Marcone dell’Avellino respinge con i piedi un tentativo di Gori, con gli irpini che si dimostrano più incisivi all’inizio del secondo tempo. Il Sorrento si risveglia offensivamente solo al 14′, con Balde che non riesce a concludere con successo una combinazione interessante con Martignago. Sgarbi viene ammonito al 25‘ mentre l’Avellino sta gestendo con successo il vantaggio di un gol in questo secondo tempo. Il Sorrento sembra mancare di energia per reagire in modo convincente, e nell’ultima parte del match, l’Avellino ha buon gioco nel controllare la partita. Sgarbi e Capasso vengono ammoniti, poi al 36′ l’Avellino ha un’ottima opportunità per raddoppiare con Patierno, ma il suo tentativo viene ipnotizzato da Marcone in un’occasione uno contro uno. Il Sorrento rimane in partita, ma non riesce a creare vere occasioni nemmeno durante i sette minuti di recupero. Inoltre, allo scadere, viene espulso anche Petito tra le file del Sorrento. Gli irpini festeggiano la loro prima vittoria sotto la guida di Pazienza in panchina.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: SORRENTO AVELLINO 0-1

MARCATORE: 3′ st Tito.

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco (17′ st Vitiello), Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco (32′ st Bonavolontà), Vitale (17′ st Petito); Badje (32′ st Ravasio), Martignago, Scala (26′ st Capasso). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Fusco, Cuccurullo, Chiricallo, Colombini, Messori, Kone, Caravaca. All.: Maiuri.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Dall’Oglio, Palmiero, Armellino (29′ st Pezzella), Tito (29′ st Falbo; 39′ st Sannipoli); Patierno (39′ st Marconi), Gori (12′ st Sgarbi). A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Mulè, Maisto, Lores Varela, D’Amico, Tozaj. All.: Pazienza.

ARBITRO: Nicolini di Brescia.

