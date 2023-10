Video/ Sorrento Benevento (0-1) gol e highlights: Bolsius uomo derby (Serie C, 21 ottobre 2023)

Sorrento e Benevento, il punteggio è rimasto ancorato sullo 0-0, ma uno dei momenti più interessanti è stato l’occasione creata da Scala, giocatore della squadra di casa. Scala ha dimostrato la sua pericolosità in fase offensiva con un’occasione chiara che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. La sua incursione nel territorio avversario ha messo alla prova la difesa del Benevento e ha evidenziato il desiderio del Sorrento di mettere pressione agli avversari. L’occasione di Scala è stata accolta con grande attesa da parte dei tifosi, poiché avrebbe potuto essere la chiave per sbloccare il punteggio e portare la squadra di casa in vantaggio. Gli spettatori hanno assistito con emozione alla sua azione sperando che potesse concludere con successo l’azione. Con il punteggio ancora in bilico, il resto della partita promette di essere altrettanto emozionante. Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare sulle opportunità e i tifosi possono aspettarsi ulteriori momenti di suspense e adrenalina.

Sorrento e Benevento si è conclusa senza reti, con l’occasione più chiara che è sfuggita a Ravasio del Sorrento. Nonostante il risultato ancora bloccato, il primo tempo è stato caratterizzato da un’intensa battaglia sul campo. Ravasio ha avuto un’opportunità d’oro per sbloccare il punteggio a favore del Sorrento, ma la sua conclusione è stata sventata o ha mancato l’obiettivo, mantenendo così il tabellone segnapunti inalterato. Il match si è dimostrato combattuto, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare il vantaggio. La mancata realizzazione di Ravasio potrebbe aver influito sul morale del Sorrento, ma il secondo tempo promette di portare nuove occasioni e colpi di scena. Gli appassionati di calcio possono ora aspettarsi che il secondo tempo porti nuovi spunti, con entrambe le squadre determinate a ottenere la vittoria. Sarà interessante vedere come si evolverà la partita e se altri giocatori avranno l’opportunità di emergere come protagonisti.

SORRENTO BENEVENTO, IL SECONDO TEMPO

Sorrento e Benevento, il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Tuttavia, il giocatore Improta del Sorrento ha avuto un’occasione significativa, evidenziando la determinazione della squadra di casa nel cercare di sbloccare il punteggio. L’opportunità creata da Improta potrebbe essere stata una delle migliori della partita finora, suggerendo che entrambe le squadre stanno cercando attivamente di mettere a segno il gol che potrebbe fare la differenza. Il secondo tempo promette emozioni e azioni avvincenti, e i tifosi possono aspettarsi ulteriori momenti cruciali mentre le due squadre si sfidano per ottenere la vittoria. Resta con noi per gli sviluppi e le dinamiche della partita.

Sorrento e Benevento è stata davvero avvincente, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. Nonostante il risultato finale di 0-1 in favore del Benevento, il Sorrento ha dimostrato grande impegno e determinazione. Il match è stato caratterizzato da intense fasi di gioco, con entrambe le squadre che hanno cercato di creare opportunità per segnare. Nel secondo tempo della partita, il Sorrento ha cercato di rimanere competitivo, ma il Benevento ha difeso bene la sua vantaggio. Bolsius è stato il protagonista segnando il gol decisivo che ha determinato il destino della partita. Da sottolineare anche la bella occasione per Improta del Sorrento, che ha dimostrato il desiderio della squadra di acciuffare il pareggio. Tuttavia, non è riuscita a concretizzare l’occasione, e il Benevento ha quindi mantenuto la sua leadership fino al fischio finale.

SORRENTO BENEVENTO, TABELLINO

SORRENTO: Marcone R. (Portiere), Todisco G., Blondett E., Fusco F., Loreto C., Cuccurullo M. (dal 30′ st Messori P.), De Francesco A., Vitale G., La Monica G. (dal 23′ st Panelli T.), Ravasio M., Scala S. (dal 23′ st Petito F.). A disposizione: Badje I., Bonavolonta A., Caravaca T., Colombini L., D’Aniello A. (Portiere), del Sorbo L. (Portiere), Kone S., Martignago R., Vitiello A.

BENEVENTO: Paleari A. (Portiere), El Kaouakibi H., Pastina C., Berra F., Karic N., Talia A. (dal 28′ st Alfieri V.), Agazzi D., Kubica K. (dal 14′ st Bolsius D.), Improta R. (dal 30′ st Masciangelo E.), Ciano C., Ferrante A.. A disposizione: Capellini R., Carfora L., Giangregorio M. (Portiere), Manfredini N. (Portiere), Masella D., Perlingieri F., Rillo F., Rossi R., Sorrentino S., Tello A., Terranova E., Viscardi A.

RETI: al 39′ st Bolsius D. (Benevento) .

Ammonizioni: al 36′ pt La Monica G. (Sorrento), al 38′ st Petito F. (Sorrento) al 39′ pt Improta R. (Benevento).

