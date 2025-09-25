Video Sorrento Casarano che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO SORRENTO CASARANO: PIOGGIA DI GOL!

Video Sorrento Casarano che racconta una sfida subito con ritmi alti. D’Ursi è il primo ad avvicinarsi alla rete con un tiro senza tanta fortuna. Chiricò prova su calcio di punizione con una delle sue pennellate ma sfiora l’incrocio. Giallo per Logoluso. Si sblocca la partita al minuto 8 con D’Ursi che è bravissimo ad approfittare di un rimpallo favorevole dopo il passaggio del compagno. Millico e Lulic provano a fare restare in partita il Casarano ma ecco il raddoppio firmato Plescia. Dopo 45 minuti la partita è ferma sul 2-0, domina il Sorrento con il Casarano costretto ad inseguire.

Nel secondo tempo subito rete da parte del Casarano con la firma del solito Cosimo Chiricò. Il funambolo ruba il pallone e non sbaglia sotto porta. Il Sorrento non ci sta e con Cangianiello riporta a distanze a due lunghezze. Succede di tutto nel finale. Rete pugliese con Lulic in mischia e poker Sorrento successivo dopo 60 secondi che viene però annullato. Ci crede fino all’ultimo il Casarano che pareggia con la rete di Chiricò.

VIDEO SORRENTO CASARANO: GOL E HIGHLIGHTS