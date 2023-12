Video/ Sorrento Casertana (1-1) gol e highlights: Ravasio risponde a Damian (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO CASERTANA: LA SINTESI

Il derby campano tra Sorrento e Casertana termina in parità. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Damian! La sblocca la Casertana! Cross di Calapai allontanato male, arriva Damian che al volo sigla. Taurino ci prova con il sinistro da fuori area, Del Sorbo rispende presente. Proietti ci prova al volo, palla fuori davvero di poco. Abbiamo superato la mezzora di gioco, Casertana sempre avanti. Loreto per Ravasio che in area colpisce male. Sorrento che continua ad attaccare, pochi minuti alla fine della prima frazione di gara. Palla per Tavernelli, esce bene Del Sorbo. Termina la prima frazione di gara.

Blondett per Badje in area, superato Venturi e tiro incredibilmente fuori! Ravasio! Pareggia il Sorrento! Azione personale di Badje che serve in area Ravasio, il suo tiro supera Venturi. Casoli calcia dalla distanza, palla fuori. Sfera per Tavernelli che calcia debolmente-Siamo alla mezzora di gioco, derby in parità. Cross per Montalto, tiro che non trova la porta. Loreto serve La Monica, tiro al volo che non centra la porta. Cross di Caretta, la sfera termina tra le braccia di Del Sorbo. Il derby termina in parità

IL TABELLINO DI SORRENTO CASERTANA

SORRENTO: del Sorbo L. (Portiere), Todisco G. (dal 43′ st Di Somma V.), Blondett E., Fusco F., Loreto C. (dal 44′ st Colombini L.), Cuccurullo M. (dal 31′ st Messori P.), De Francesco A., Vitale G. (dal 32′ st Martignago R.), La Monica G., Ravasio M., Badje I. (dal 13′ st Scala S.). A disposizione: Bonavolonta A., Caravaca T., D’Aniello A. (Portiere), Kone S., Oliva M. (Portiere), Vitiello A.

CASERTANA: Venturi G. (Portiere), Calapai L., Celiento D., Sciacca G., Anastasio A., Toscano M., Proietti M., Damian F. (dal 32′ st Carretta M.), Tavernelli C., Taurino L. (dal 1′ st Casoli G.), Curcio A. (dal 33′ st Montalto A.). A disposizione: Cadili A., Galletta U., Marfella D. (Portiere), Matese M., Paglino S., Ploskonos A., Soprano M., Turchetta G.

Reti: al 2′ st Ravasio M. (Sorrento) al 9′ pt Damian F. (Casertana) .

Ammonizioni: al 28′ pt Badje I. (Sorrento), al 29′ st Cuccurullo M. (Sorrento) al 45’+1 pt Damian F. (Casertana), al 3′ st Anastasio A. (Casertana), al 36′ st Sciacca G. (Casertana).

