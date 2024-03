Video/ Sorrento Juve Stabia (1-2) gol e highlights: Meli e Mosti decidono il derby (23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO JUVE STABIA (1-2): LA PARTITA

La Juve Stabia vince il derby con il Sorrento e rafforza la prima posizione allungando sul Benenevento sconfitto al Vigorito dal Monopoli. Juve Stabia avanti dopo appena sei minuti. Albertazzi sbaglia il rinvio servendo Meli, aggancio al limite e tiro che termina direttamente all’incrocio. Doccia fredda per il Sorrento, vedremo come reagiranno i padroni di casa. Palla in area per Adorante che da solo contro Albertazzi coglie la traversa. Colombini ci prova con il sinistro, conclusione respinta.

Diretta/ Sorrento Juve Stabia (risultato finale 1-2): la capolista vince il derby (Serie C, 23 marzo 2024)

Ad inizio ripresa Mosti prova subito a colpire, Albertazzi è attento e respinge. Cross di Colombini con il contagiri, Vitale ci arriva di testa e coglie il palo. La Juve Stabia raddoppia in contropiede. Candellone serve Mosti che entra in area e sigla. Due minuti dopo La Monica sigla la rete dell’illusione per il Sorrento che non riesce a completare la rimonta.

Video/ Taranto Sorrento (0-0) highlights: reti bianche al Iacovone (17 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO JUVE STABIA (1-2): IL TABELLINO

SORRENTO: Albertazzi M. (Portiere), Todisco G. (dal 14′ st La Monica G.), Vitiello A., Fusco F., Loreto C., Colombini L., Vitale G. (dal 31′ st Capasso C.), Cuccurullo M. (dal 35′ st Riccardi P.), De Francesco A., Ravasio M., Martignago R. (dal 35′ st Badje I.). A disposizione: Bonavolonta A., D’Aniello A. (Portiere), Ilardi F., Messori P., Morichelli R., Palella A., Radice M., Scala S.

JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Andreoni C., Bachini M., Bellich M., Mignanelli D., Meli M. (dal 27′ st Romeo F.), Leone G. (dal 45’+1 st Pierobon C.), Buglio D., Piscopo K. (dal 1′ st Mosti N.), Candellone L. (dal 42′ st Folino F.), Adorante A.. A disposizione: Baldi M., D’Amore F., Erradi B., Esposito M. (Portiere), Gerbo A., Guarracino M., La Rosa A., Marranzino P., Picardi M., Piovanello E., Stanga L.

Diretta/ Foggia Juve Stabia (risultato finale 2-1): Zaccheria fatale per la capolista!

Reti: al 24′ st La Monica G. (Sorrento) al 6′ pt Meli M. (Juve Stabia) , al 20′ st Mosti N. (Juve Stabia) .

Ammonizioni: al 25′ st La Monica G. (Sorrento), al 43′ st Capasso C. (Sorrento) al 26′ pt Piscopo K. (Juve Stabia), al 29′ pt Buglio D. (Juve Stabia), al 9′ st Adorante A. (Juve Stabia).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO JUVE STABIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA