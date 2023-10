Video/ Sorrento Messina (1-0) gol e highlights: gol di De Francesco! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO MESSINA (1-0): LA PARTITA

Nel match-salvezza anticipato tra Sorrento e Messina a spuntarla sono i campani padroni di casa, vittoriosi 1-0 con merito ma anche qualche patema di troppo contro dei deludenti siciliani. Primo tempo dominato dai rossoneri che, sin dal primo minuto, prendono in mano il pallino del gioco e impediscono che i peloritani mettano la testa fuori dal sacco: dopo un’occasione al tiro per Scala, è Todisco a cogliere una clamorosa traversa su cross scoccato dalla destra al 22′. Ma era solo il preludio al gol che arriva su calcio di rigore dopo che La Monica viene atterrato in area siciliana da Pacciardi: dagli undici metri De Francesco batte Fumagalli siglando il vantaggio. Nel finale di frazione c’è giusto qualche timido segnale di risveglio dei giallorossi (al tiro con Scafetta prima ed Emmausso poi), ma i campani controllano bene.

DIRETTA/ Sorrento Messina (risultato finale 1-0): De Francesco-gol e prima vittoria (Serie C, 8 ottobre 2023)

Nella ripresa la musica sembra cambiare: i giallorossi allenati da Giacomo Modica vanno subito vicini al pareggio con Ragusa, ma al minuto 52 è ancora la compagine di casa a sfiorare il gol con La Monica, il cui tiro esce davvero di poco a Fumagalli battuto. Sarà lo stesso La Monica a mangiarsi le mani al 66′ quando fallisce una clamorosa chance di chiudere la contesa e sprecando un contropiede a tu per tu col numero uno giallorosso. Nel finale, col risultato ancora in bilico, va in scena il prevedibile thrilling: all’80’ Plescia firma il pareggio ma in posizione di offside, poi brivido per i tifosi di casa quando all’86’ Luciana spara incredibilmente fuori da distanza ravvicinata, graziando il portiere campano Marcone; infine, nel lungo recupero, Petito si divora il 2-0 ancora una volta da solo davanti a un superlativo Fumagalli. Ad ogni modo il gol di De Francesco vale il primo successo stagionale per il Sorrento e l’aggancio a quota 5 in classifica proprio del Messina, con le due squadre che tuttavia restano invischiate, almeno per il momento, nella lotta per non retrocedere.

DIRETTA/ Picerno Sorrento (risultato finale 1-1): un punto a testa

VIDEO GOL SORRENTO MESSINA (1-0): IL TABELLINO

Sorrento: Marcone; Blondett, Fusco (dal 86′ Panelli), Loreto; Todisco, Cuccurullo, De Francesco, La Monica (dal 75′ Messori), Scala (dal 75′ Petito); Vitale (dal 83′ Colombini), Ravasio. A disposizione: Del Sorbo, Bonavolontà, Badje, D’Aniello, Koné. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Messina: Fumagalli; Lia, Manetta, Piacciardi, Ortisi; Franco (dal 59′ Buffa), Frisenna (dal 81′ Zammit), Scafetta (dal 59′ Cavallo); Emmausso (dal 81′ Luciani), Plescia, Ragusa (dal 72′ Zunno). A disposizione: De Matteis, Giunta, Darini, Salvo, Tropea. Allenatore: Giacomo Modica.

DIRETTA/ Acr Messina Avellino (risultato finale 1-0): la decide Plescia (Serie C, 1 ottobre 2023)

Reti: 25′ De Francesco su rigore (S).

Ammoniti: 40′ Loreto (S), 56′ Scafetta (M), 90+6′ Todisco (S).













© RIPRODUZIONE RISERVATA